Общество 30.01.2024 в 13:57

«А что, так можно было?»

Родные девочки из Новосибирска рассказали, как она сделала фото с Путиным
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Текст: Номер один
«А что, так можно было?»
Десятилетняя Маруся из Новосибирска выбежала к сцене, где выступал Владимир Путин на форуме «Родные – Любимые». Мероприятие открывало Год Семьи в России и проходило на ВДНХ. Семья Маруси была на него приглашена как многодетная (всего в ней пять детей), сообщает КП-Новосибирск.

Девчушка со старинным русским именем Маруся мечтала о встрече с президентом. Интересно же: какой он вблизи – главный человек в стране. Еще и – однофамилец. Ну, почти. Маруся-то – Путинцева.

Когда Марусю пригласили на Всероссийский семейный форум, взрослые спрашивали: точно поедешь, не передумала? Дело в том, что случился казус – на новогодних каникулах девочка сломала руку, катаясь на лыжах. С гипсом путь до столицы не очень удобен. Но школьница была непреклонна: поеду! И правильно сделала: Маруся даже с травмой оказалась на форуме самой ловкой. Когда выступал президент, шмыгнула вдоль рядов и добежала туда, где идеальный ракурс. С собой был детский фотоаппарат – цифровая мыльница, подаренная Дедом Морозом.

- Мы были далеко от сцены, видно было не очень, дочка попросила: «Мам, можно я выйду в проход между рядами?». Я не стала запрещать, она прошмыгнула в проход, а потом подбежала к сцене, куда даже журналистов не пускали, - рассказала «КП-Новосибирск» мама Маруси Ирина Путинцева.

Не теряя ценных секунд, маленькая Путинцева сняла на фото Путина. И счастливая вернулась на место. У взрослых на лице недоумение: «А что, так можно было?».

- За это фото никто ей ничего не сказал, все-таки дети – главные были на этом форуме, зачем же их ругать. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала – уходи от сцены.

Родные теперь шутят: сделала дело одной левой!

Фото: предоставлено Ириной Путинцевой
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