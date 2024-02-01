Общество 01.02.2024 в 15:08

Воздухом в Улан-Удэ пока еще лучше не дышать

Гидрометцентр продлил режим неблагоприятных метеоусловий еще на сутки
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Текст: Андрей Константинов
Воздухом в Улан-Удэ пока еще лучше не дышать
Бурятский гидрометцентр продлил еще на сутки - до 20.00 часов 2 февраля – режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Установившаяся сейчас морозная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосферном воздухе. Первая степень НМУ устанавливается, если в воздухе ожидается превышение концентрации одного или нескольких вредных веществ выше 1 ПДК.

При первой степени неблагоприятных метеоусловий гражданам рекомендуется ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами, а физкультурой и спортом заниматься только в закрытых помещениях.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности был введен в Улан-Удэ вечером 30 января.

Фото: «Номер один»
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