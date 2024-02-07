Вузы из Бурятии представляют научные достижения на ВДНХ в Москве

В Москве продолжается международная выставка-форум «Россия». Накануне, стартовала Неделя науки, в которой приняли участие представители нескольких вузов из Бурятии, а именно: Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирского государственного университета, Восточно-Сибирского государственного института культуры, а также Бурятской государственной сельхозакадемии.

Так, в павильоне №75 у стенда нашей республики студенты и преподаватели начали знакомить посетителей с достижениями бурятских учебных заведений. 6 февраля первыми открыли ряд мероприятий представители БГУ.







«Вообще, павильон №75 – центр притяжения. Все идут сюда, потому что здесь представлены регионы. Наш павильон Бурятии пользуется большой популярностью! Сейчас стартует Неделя науки, все учебные учреждения будут представлять свои научные школы, рассказывать о своих вузах для всех партнеров и гостей выставки. Бурятский государственный университет открывает эту выставку сегодня. В первую очередь мы будем рассказывать о научных направлениях деятельности нашего университета, также отдельно представим наш Восточный институт, так как он в последнее время очень популярен среди абитуриентов всей страны»,



- поделился ректор БГУ Алдар Дамдинов.



На выставку также приехали студенты и преподаватели университета, они провели ряд мастер-классов и лекций для гостей мероприятия.

«Мы провели мастер-класс по старомонгольской каллиграфии, приглашали гостей попробовать написать свои имена на старомонгольском языке. Монгольское письмо – очень необычное письмо с древней историей, с начала 13 века его используют. Имеет свои особенности – например, написание каждой буквы зависит от позиции в начале, середине или конце слова»,



- рассказала Ольга Золтуева, преподаватель Восточного института БГУ.





7 февраля Неделю науки подхватили студенты и преподаватели ВСГУТУ. От университета продемонстрировали уникальные продукты из растений республики, среди которых кедровое масло, чаи, кисель, ягоды с ядром, бальзамы и мед с ядрышками и т.д. Лекции посвятили различным областям науки и технологии: от биополимеров, культуры народов Бурятии до конструкции беспилотных летательных аппаратов и использования современного модифицированного бетона в строительстве.





7 февраля Неделю науки подхватили студенты и преподаватели ВСГУТУ. От университета продемонстрировали уникальные продукты из растений республики, среди которых кедровое масло, чаи, кисель, ягоды с ядром, бальзамы и мед с ядрышками и т.д. Лекции посвятили различным областям науки и технологии: от биополимеров, культуры народов Бурятии до конструкции беспилотных летательных аппаратов и использования современного модифицированного бетона в строительстве.

Как отметил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов тот факт, что четыре бурятских вуза выступают на главной выставке страны – можно назвать историческим событием для наших ученых.

«Учитывая размеры площадки и временные ограничения, мы, конечно, не можем абсолютно все представить. Но хочу отметить, что ежегодно наш университет получает порядка 20-30 патентов на изобретения, многие из которых внедряются как у нас в республике, так и за ее пределами. Привести все – физически невозможно, но мы исходили из того, чтобы показать на выставке всю палитру наших исследований. Так, мы привезли сюда разработки в области строительных материалов. Например, наш заведующий кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» Солбон Лхасаранов рассказал лекцию о модифицированном прочном бетоне. Также у нас мощный институт пищевой инженерии биотехнологии – с лекцией о его разработках выступила директор Анна Щекотова»,



- перечислил Игорь Сизов.



Не обошлось и без творчества – на ВДНХ выступил студент 3 курса ВСГУТУ, участник ансамбля песни и танца «Белый день», победитель конкурса «Баатар. Дангина - 2023 года» Сультим Гармаев.



«На выставке я уже второй раз, я был тут ранее 16-17 ноября 2023 года. Поток людей очень большой, мне тут очень нравится. Сюда меня пригласил университет, чтобы показать культуру Бурятии, показать язык и традиции. Я выступил с песней про первую любовь. Сам учусь на кафедре чрезвычайных ситуаций, мы – будущие техники-спасатели»,



- рассказал о себе Сультим Гармаев.



Отметим, 8 и 9 февраля на ВДНХ также выступят представители Восточно-Сибирского государственного института культуры, а также Бурятской государственной сельхозакадемии.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один