Жителю Улан-Удэ подсунули автомобиль с перебитыми номерами

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть деньги за купленную машину. Как рассказали в УФССП Бурятии, когда новый владелец ставил автомобиль на учет, его изъяли сотрудники ГИБДД из-за того, что идентификационный номер кузова был перебит.На требования и претензии о расторжении договора купли-продажи и возвращении денег бывший хозяин авто не реагировал. За разрешением ситуации улан-удэнцу пришлось обратиться в суд, который встал на сторону пострадавшего.В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Службу судебных приставов Бурятии, ответчик должен был выплатить 420 тысяч рублей. В эту сумму помимо уплаченных по договору денег вошли расходы на полис ОСАГО, который новый владелец успел приобрести, и судебные расходы.«После установления расчетных счетов должника судебный пристав направил в банки постановление об обращении взыскания на денежные средства. Благодаря этой мере принудительного исполнения вся сумма долга была возвращена пострадавшему в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»