Общество 14.02.2024 в 09:52
Жителю Улан-Удэ подсунули автомобиль с перебитыми номерами
Горожанину пришлось идти в суд, чтобы вернуть деньги с прежнего владельца
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанину вернуть деньги за купленную машину. Как рассказали в УФССП Бурятии, когда новый владелец ставил автомобиль на учет, его изъяли сотрудники ГИБДД из-за того, что идентификационный номер кузова был перебит.
На требования и претензии о расторжении договора купли-продажи и возвращении денег бывший хозяин авто не реагировал. За разрешением ситуации улан-удэнцу пришлось обратиться в суд, который встал на сторону пострадавшего.
В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Службу судебных приставов Бурятии, ответчик должен был выплатить 420 тысяч рублей. В эту сумму помимо уплаченных по договору денег вошли расходы на полис ОСАГО, который новый владелец успел приобрести, и судебные расходы.
«После установления расчетных счетов должника судебный пристав направил в банки постановление об обращении взыскания на денежные средства. Благодаря этой мере принудительного исполнения вся сумма долга была возвращена пострадавшему в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
На требования и претензии о расторжении договора купли-продажи и возвращении денег бывший хозяин авто не реагировал. За разрешением ситуации улан-удэнцу пришлось обратиться в суд, который встал на сторону пострадавшего.
В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Службу судебных приставов Бурятии, ответчик должен был выплатить 420 тысяч рублей. В эту сумму помимо уплаченных по договору денег вошли расходы на полис ОСАГО, который новый владелец успел приобрести, и судебные расходы.
«После установления расчетных счетов должника судебный пристав направил в банки постановление об обращении взыскания на денежные средства. Благодаря этой мере принудительного исполнения вся сумма долга была возвращена пострадавшему в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегиавтомобиль суд