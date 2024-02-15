Общество 15.02.2024 в 14:40

Многодетной семье из Бурятии вручили ключи от внедорожника

Сергей и Валентина Гармаевы стали обладателями автомобиля «УАЗ-Патриот»
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Текст: Ольга Лазарева
Многодетной семье из Бурятии вручили ключи от внедорожника
Многодетная семья Гармаевых - Сергея Мунхоевича и Валентины Зориктуевны, воспитавшие двух родных сыновей и 20 приёмных детей, стали обладателями современного отечественного автомобиля «УАЗ-Патриот». Такой подарок приемным родителям сделали предпринимательское сообщество совместно с благотворительным фондом «Триумф добра».

Сегодня сотрудники Минсоцзащиты Бурятии и благотворители торжественно вручили ключи семье Гармаевых.

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По словам семьи Гармаевых, такой подарок стал неожиданным, но очень приятным. Приемные родители не скрывали чувства радости.

- Этот автомобиль – очень ценный подарок для нас. Он послужит во благо нашей большой и дружной семьи. Это дополнительная возможность для развития детей, для посещения учреждений спорта, здравоохранения, совместных путешествий. Мы от всей души говорим спасибо всем, кто сотворил для нас такое чудо! - сказала Валентина Зориктуевна.

Фото: скриншот
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