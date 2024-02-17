Общество 17.02.2024 в 16:12

В Бурятии перед судом предстали двое молодых угонщиков

Ранее они взломали чужой гараж, выкатили машину и ездили пока не кончился бензин
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Текст: Номер один
В Бурятии перед судом предстали двое молодых угонщиков
Джидинский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей села Петропавловка за совершение тяжкого преступления - «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Суд установил, что подростки, заранее договорившись об угоне любого доступного транспортного средства, ночью угнали чужой автомобиль с целью покататься. Взломав гараж, несовершеннолетние фигуранты выкатили машину наружу и уехали с места происшествия. Через некоторое время они были обнаружены сотрудниками Росгвардии на автомобильной дороге, когда у авто закончился бензин. Кроме того, увидев росгвардейцев, подростки попытались скрыться, однако, по следам недавно выпавшего снега, вскоре были задержаны и доставлены в отдел полиции,

- пресс-служба Джидинского районного суда.
Несовершеннолетние подсудимые полностью признали вину в совершенном преступлении, раскаялись в содеянном и обязались восстановить ущерб от повреждений автомобиля.

С учетом данных о личности подсудимых и условий их воспитания, оснований для прекращения уголовного дела, применения положений о принудительных мерах воспитательного воздействия суд не установил, считая, что их исправление может быть достигнуто путем назначения наказания,

- Джидинский районный суд.
Молодым людям назначено лишение свободы условно, с установлением испытательного срока.

 

Фото: Pixabay.com



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