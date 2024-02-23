На Байкале хотят поставить рекорд на грани безумия

Отметим, что Наталья Молчанова - обладательница более 40 мировых рекордов. Первая в мире женщина, преодолевшая отметку 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания, а также первая в мире женщина, задержавшая дыхание более чем на девять минут.





- Для безопасного погружения в глубину фридайверу нужно максимально расслабить мышцы, окружающие грудную клетку, и очень четко и слаженно использовать мышцы, участвующие в компенсации давления. Всплытие с глубины требует немалых усилий. Мышцам не хватает кислорода, и, чтобы подняться из зоны отрицательной плавучести, нужно приложить немало усилий. В ледяной воде работа с расслаблением становится особенно сложной, риск травмы, вызванной давлением, возрастает, - говорит рекордсменка по фридайвингу.





Именитая Мария Ольшевская, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую задержку дыхания в ледяной воде, намеревается «уйти на глубину». Спортсменка погрузится в озеро Байкал без спецодежды. О кропотливой подготовке чемпионки и перспективах нового рекорда расскажет «Номер один».Фридайвинг представляет собой подводное погружение c задержкой дыхания, без использования дополнительного инвентаря. Например, акваланга (автономного ранцевого аппарата, позволяющего человеку дышать под водой воздухом, который находится в баллонах, закрепленных за спиной пловца. - Прим. ред.). Но, несмотря на свое многовековое существование, фридайвинг стал распространенным лишь в 50-х. Тогда его признали официальным видом спорта.- От дайвинга он отличается отсутствием баллонов с дыхательной смесью. Мы полагаемся исключительно на ресурсы своего тела. Делаем вдох и погружаемся. Настолько, насколько нам позволит организм, - объясняет рекордсменка по фридайвингу Мария Ольшевская.Мария занимается фридайвингом 11 лет. За эти годы она попала в Книгу рекордов Гиннесса, задержав дыхание в ледяной воде без гидрокостюма на четыре минуты и 17 секунд. Установила национальные рекорды по нырянию в длину в раздельных ластах и в моноласте (240 метров - по версии Федерации подводного спорта России, а также 220 метров - по версии Федерации фридайвинга. - Прим. ред.). И стала мастером-инструктором международной ассоциации развития апноэ.Но кто бы мог подумать, что путь спортсменки начинался с обычных разговоров на работе. Не будь которых, возможно, Россия осталась бы без чемпионки по фридайвингу.- Это было удачное стечение обстоятельств, чистая случайность. Я знала, что есть такой вид спорта. Но как-то не вдавалась в подробности. В один момент на работе коллеги завели разговор в духе: «Интересно, а сколько человек может не дышать под водой». Вместе с этим мне попалась в интернете статья, описывающая рекорды по фридайвингу. Я ее прочитала, восхитилась. Спустя примерно год узнала, что в Брянске как раз появилась возможность заниматься фридайвингом. Мне стало очень интересно, пошла попробовать и затянуло навсегда, - вспоминает Ольшевская.До спорта Мария была инженером, занималась расчетами на прочность. Но, пройдя базовый курс по фридайвингу, через три месяца нырнула на 150 метров в моноласте. Быстрое достижение такого многообещающего результата заставило задуматься о фридайвинге как о серьезном увлечении. Столкнувшись с трудностями на этом пути в родном городе, Мария Ольшевская приняла решение отправиться за мечтой и покинула Брянск.- Я прожила там до 27 лет. Мне захотелось развиваться в спорте, но вариантов было немного. По стечению ряда обстоятельств у меня в 2017 году исчезла возможность тренироваться в родном городе. Передо мной стоял выбор - либо попрощаться с фридайвингом, либо переезжать. Отправилась нарабатывать инструкторский опыт на Бали. Затем вернулась в Москву, а позже переехала в Питер, - говорит чемпионка.Звание самого титулованного фридайвера в мире по-прежнему принадлежит Наталье Молчановой. Среди женщин ей не было равных. Однако поколения сменяются, а вместе с ними и установленные когда-то рекорды.- Рекорды ставятся по двум системам. В мире это AIDA (Международная ассоциация развития фридайвинга. – Прим. ред) и CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности. – Прим. ред), а в России их представители – это Федерация фридайвинга и Федерация подводного спорта России. По версии ФФ, первый рекорд я поставила в июне 2022 года, это были классические ласты, ныряние в длину. Мне удалось в них преодолеть 220 метров. А в ноябре того же года я выступала по системе ФПСР, нырнула в моноласте 240 метров. Собственно, тем самым перебила рекорд Натальи Молчановой, который оставался неприкосновенным восемь лет, - рассказывает чемпионка Мария Ольшевская.В августе 2015 года Молчанова пропала без вести во время погружения около острова Ивиса. Попытки ее обнаружить с катера или силами ныряльщиков оказались безрезультатны. Дальнейшие поиски проводились несколько дней. Как многие отмечают, несчастный случай произошел вне рамок официальных тренировок или соревнований и не был связан с процессом обучения.- Многие спрашивают: «Как же вам удалось перебить рекорд Натальи Молчановой?». Безусловно, определенную роль играет предрасположенность. Мне сложно привести пример еще кого-то без спортивного прошлого, кто бы так быстро доныривал до таких результатов, как я в начале своих занятий. Но после того, как ты полностью раскрыл данный природой потенциал - результаты уже так стремительно не растут. Дальнейший прогресс определяют только регулярные и, что еще важнее, правильно подобранные тренировки. Мы все очень разные, и единого алгоритма тренировочного процесса нет. Я хорошо это вижу по своим ученикам. Но тем интереснее работать тренером, развивать свой авторский метод, - объясняет Мария Ольшевская.Подледный фестиваль фридайвинга и рейтинговые соревнования пройдут на озере Байкал в бухте «Базарная губа» с 28 февраля по 4 марта (12+). Спортсмены будут нырять под лед и посетят ряд мастер-классов. Однако главной «изюминкой» зимней локации станет рекорд России.- Я знаю, что в глубину без гидрокостюма Байкал еще никто не покорял. Особенно в такое время года. Ну, значит, буду первой, кто сделает это с официальным зачетом. Планирую установить рекорд по дисциплине CWTB (погружение с постоянным весом в раздельных ластах. – Прим. ред). Особенность грядущего погружения заключается в том, что оно будет происходить в обычном купальнике, а не в гидрокостюме. То, чем буду заниматься я, это фридайвинг на стыке зимнего плавания. Сразу два экстремальных вида спорта в одном, получается, - объясняет Мария Ольшевская.А что же происходит с человеком в ледяной воде? Например, наступает холодовой шок. Из-за воздействия холодной воды он сопровождается угнетением работы всех физиологических систем организма и может вызвать быструю потерю сознания. Попавший в ледяную воду человек испытывает резкий спад давления внутренних жидкостей (крови и лимфы), эмоциональную заторможенность, снижение двигательной активности и учащенное сердцебиение. Перераздражение нервных окончаний холодом вызывает интенсивную сигнализацию в кору больших полушарий головного мозга, спазм кровеносных сосудов, ишемию мозга и рефлекторную остановку сердца.Быстрому наступлению холодового шока способствует алкогольное опьянение, физическое переутомление, переполненный желудок и предварительное перегревание на солнце. Попадание в воду с температурой ниже 20 °C может вызвать переохлаждение организма и утопление без холодового шока. Способность задерживать дыхание значительно уменьшается.Многие жители соседствующих регионов уже отметили, что план Марии - это безумие. Погружаться в Байкал может быть смертельно опасно. Однако чемпионке вовсе не страшно. В ледяной воде Мария тренируется раз в неделю, остальные дни посвящает классическим дисциплинам фридайвинга и тренажерному залу.- Фридайвинг - это такой спорт, который учит доверию. Если что-то пойдет не так, то страхующие позаботятся обо мне и сделают все должным образом. Вытащат, откачают. Как бы это жутко все ни звучало, но возможность такого сценария нельзя исключать. Да, разумеется, я стараюсь действовать в пределах своих возможностей, но мало ли… - отмечает Мария Ольшевская.Для предотвращения несчастных случаев среди спортсменов во время тренировок и соревнований по фридайвингу их сопровождают страхующие. Они ведут постоянное наблюдение и в случае необходимости готовы оказать экстренную помощь.Однако страхующие не сопровождают фридайверов по всей дистанции. Понять, что ситуация выходит из-под должного контроля, можно только по времени. Каждый спортсмен знает, сколько минут ему требуется для погружения на ту или иную длину, а также не может спуститься ниже троса.- Ни один рекорд не стоит здоровья. Я все делаю исключительно из понимания возможностей своего тела. За эти годы я лишь раз переборщила с пребыванием в проруби, из-за чего у меня изменилась чувствительность на кончике одного пальца. Но это единственный нюанс, который случился со мной, и прошел он через пару месяцев. Свое тело необходимо уважать. Впереди стоит задача сделать максимум, но безопасно. Если что-то пойдет не так - я остановлюсь, - говорит Мария Ольшевская.Установление рекорда России запланировано на 29 февраля, если не возникнет отягощающих обстоятельств в виде плохой погоды. Глубина погружения будет заявлена накануне.Фото: из личного архива М. Ольшевской