В Бурятии движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило на СВО крупную партию помощи

21 февраля движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило из Бурятии в зону специальной военной операции три автомобиля высокой проходимости, полевую кухню и фуру адресных посылок.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, движение было создано в декабре 2022 года. Первую партию посылок для наших ребят на фронт волонтёры отправили в январе и марте 2023 года – три «УАЗа», три фуры с техникой и больше 25 тонн адресных посылок. На сегодня «Всё для фронта, всё для Победы» передало «за ленточку» 300 единиц техники и 83 фуры посылок, собранных по заказам военных.Николай Воротников, куратор движения рассказал, как движение ширилось и развивалось, как выстраивали логистику, чтобы наши ребята как можно скорее получали технику и посылки.– Во-первых, мы наладили обратную связь: отправитель-получатель. Сейчас нет такого, чтобы кто-то приносил что-то и оставлял на складе до отправки. Все посылки адресные. Поступает нам заявка от бойца, мы берем ее в работу, прежде выясняем, откуда он родом, где работал. Ноги в руки – и работаем в родном селе бойца, с его работодателем. Там быстро необходимую помощь собирают, мы принимаем посылки и отправляем на фронт. Во-вторых, наладили логистику. Для этого уроженцы Кабанского и Кижингинского районов выехали в город N и открыли там базы, где посылки распределяются, заносятся в ведомость, фотографируются и отправляются прямо «за ленточку». Эти два момента – обратная связь и логистика – значительно ускорили нашу работу, – говорит куратор движения.Николай Воротников в 2022 году был на передовой, получил ранение и сразу после восстановления принялся за сбор помощи фронту. Начинал с братом Сергеем с автомобилей. Сергей купил на личные средства два «УАЗа», Прибайкальский район приобрёл третий «УАЗ», и в январе 2023 года три машины уехали на фронт. Эти автомобили незаменимы на фронте в ротации, снабжении. Сегодня бурятское движение «Всё для фронта, всё для Победы» стало по-настоящему народным.– Народная волна, действительно, существует. Я просто физически это ощущаю. Народ и власть, по-настоящему, объединились ради одной цели. Мы взаимодействуем с главами районов, сёл, руководством армии, замами по тылу всех частей, народным фронтом, боевым братством, правительством республики. Правительство в свою очередь работает с авиабортами, потому что все ценные посылки, в которых, например, тепловизоры, квадрокоптеры, мы отправляем только самолётами. Во всех районах есть своё народное движение, каждое активно помогает фронту. Практически каждое предприятие и учреждение Бурятии включено в работу. Я даже не знаю, с чем сравнить такое сплочение, такое понимание важности дела. Мы все в одном строю, – отмечает Николай Воротников.Всего за прошлый год движение отправило 83 фуры или 115 тонн адресных посылок и 300 единиц техники. Помимо этого, железной дорогой, самолётами, своим ходом уходит дополнительная помощь. Работа продолжится – до Победы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии