Общество 22.02.2024 в 14:33

В Бурятии движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило на СВО крупную партию помощи

На фронт поехали три автомобиля, полевая кухня и фура адресных посылок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило на СВО крупную партию помощи
21 февраля движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило из Бурятии в зону специальной военной операции три автомобиля высокой проходимости, полевую кухню и фуру адресных посылок.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, движение было создано в декабре 2022 года. Первую партию посылок для наших ребят на фронт волонтёры отправили в январе и марте 2023 года – три «УАЗа», три фуры с техникой и больше 25 тонн адресных посылок. На сегодня «Всё для фронта, всё для Победы» передало «за ленточку» 300 единиц техники и 83 фуры посылок, собранных по заказам военных.

Николай Воротников, куратор движения рассказал, как движение ширилось и развивалось, как выстраивали логистику, чтобы наши ребята как можно скорее получали технику и посылки.

– Во-первых, мы наладили обратную связь: отправитель-получатель. Сейчас нет такого, чтобы кто-то приносил что-то и оставлял на складе до отправки. Все посылки адресные. Поступает нам заявка от бойца, мы берем ее в работу, прежде выясняем, откуда он родом, где работал. Ноги в руки – и работаем в родном селе бойца, с его работодателем. Там быстро необходимую помощь собирают, мы принимаем посылки и отправляем на фронт. Во-вторых, наладили логистику. Для этого уроженцы Кабанского и Кижингинского районов выехали в город N и открыли там базы, где посылки распределяются, заносятся в ведомость, фотографируются и отправляются прямо «за ленточку». Эти два момента – обратная связь и логистика – значительно ускорили нашу работу, – говорит куратор движения.

Николай Воротников в 2022 году был на передовой, получил ранение и сразу после восстановления принялся за сбор помощи фронту. Начинал с братом Сергеем с автомобилей. Сергей купил на личные средства два «УАЗа», Прибайкальский район приобрёл третий «УАЗ», и в январе 2023 года три машины уехали на фронт. Эти автомобили незаменимы на фронте в ротации, снабжении. Сегодня бурятское движение «Всё для фронта, всё для Победы» стало по-настоящему народным.

– Народная волна, действительно, существует. Я просто физически это ощущаю. Народ и власть, по-настоящему, объединились ради одной цели. Мы взаимодействуем с главами районов, сёл, руководством армии, замами по тылу всех частей, народным фронтом, боевым братством, правительством республики. Правительство в свою очередь работает с авиабортами, потому что все ценные посылки, в которых, например, тепловизоры, квадрокоптеры, мы отправляем только самолётами. Во всех районах есть своё народное движение, каждое активно помогает фронту. Практически каждое предприятие и учреждение Бурятии включено в работу. Я даже не знаю, с чем сравнить такое сплочение, такое понимание важности дела. Мы все в одном строю, – отмечает Николай Воротников.

Всего за прошлый год движение отправило 83 фуры или 115 тонн адресных посылок и 300 единиц техники. Помимо этого, железной дорогой, самолётами, своим ходом уходит дополнительная помощь. Работа продолжится – до Победы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
спецоперация волонтеры

Все новости

В Бурятии движение «Всё для фронта, всё для Победы» отправило на СВО крупную партию помощи
22.02.2024 в 14:33
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере экологии
22.02.2024 в 13:55
В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции
22.02.2024 в 13:31
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
22.02.2024 в 13:24
Дизайнер из Бурятии представит республику на Московской неделе моды
22.02.2024 в 13:06
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
22.02.2024 в 12:46
В Бурятии сотрудники следственного управления и МВД передали военнослужащим три автомобиля
22.02.2024 в 12:07
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
22.02.2024 в 11:26
В Улан-Удэ вынесли противоречивый приговор по делу о смертельном спарринге в ЧОП «Дельта»
22.02.2024 в 11:01
В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции
22.02.2024 в 10:32
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере экологии
Подборка объектов, построенных благодаря Владимиру Путину
22.02.2024 в 13:55
В Бурятии открыли памятную доску в честь погибшего в ходе СВО старшины полиции
За проявленное мужество и героизм Содном Доржиев награжден орденом Мужества посмертно
22.02.2024 в 13:31
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
Омара назвали в честь дедушки, а Раймонда в честь советского композитора
22.02.2024 в 13:24
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
Судебные приставы и детский центр «Орленок» объявляют конкурс
22.02.2024 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru