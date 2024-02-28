В Улан-Удэ решили продлить схему движения автобусного маршрута №51

По обращениям горожан с 29 февраля МУП «Городские маршруты» продлят схему движения маршрута №51 «мкрн Восточный – ВСГУТУ – ул. Терешковой – ост. Республиканский бизнес-инкубатор» до Гостиных рядов. Количество транспортных средств на маршруте остается прежним – 2 автобуса малого класса «Газель Сити», сообщили в Комитете по транспорту.Схема движения маршрута №51 по направлению из микрорайона «Восточный» продлевается от остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» в сторону центра города до остановок «Бурятский театр драмы» и «Гостиные ряды». В сторону микрорайона «Восточный» маршрут будет начинаться от остановки «Площадь Революции» и далее через остановки «Мемориал Победы» и «Центральный рынок» по ранее утвержденной схеме.По укороченной схеме маршрут №51 начал работу с 5 февраля этого года.Всего на городских маршрутах будут работать 26 новых автобусов «Газель Сити». Ежедневно на линию в будние дни муниципальное предприятие выпускает более 130 новых автобусов большого, среднего и малого класса.