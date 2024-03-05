В Улан-Удэ будущих водителей сделали пьяными с помощью очков виртуальной реальности

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры Республиканского наркологического диспансера продолжают совместную работу по пропаганде трезвого участия в дорожном движении. Целевой аудиторией очередного занятия стали учащиеся автошкол. С будущими водителями обсудили проблемы безопасности дорожного движения, в том числе профилактики ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.В начале встречи автоинспекторы рассказали присутствующим об основных причинах совершения дорожно-транспортных происшествий, таких как превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, утомленность при управлении, а также вождение транспортом в нетрезвом виде. Полицейские предупредили их о недопустимости таких поездок, административной и уголовной ответственности за допущенные нарушения, а также возможной конфискации автомобиля при повторных случаях. Кроме того, курсантов автошколы проинформировали о работе сервиса по приёму сообщений (в том числе, анонимных) о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения – специальном телеграм-боте @gibdd03_bot.Волонтеры наркологического диспансера предложили будущим водителям лично убедиться в негативном влиянии алкоголя на организм человека при управлении транспортом. С помощью очков виртуальной реальности учащиеся испытали на себе, как меняется восприятие окружающей обстановки в состоянии опьянения и как действия нетрезвого человека выглядят со стороны.Присутствующие пообещали прислушаться к советам автоинспекторов и волонтёров и быть законопослушными участниками дорожного движения.Фото: МВД Бурятии