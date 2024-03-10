В Улан-Удэ урбанисты раскритиковали возрождение старых маршрутов

В Улан-Удэ комитет по транспорту недавно «возродил» старые маршруты – 28, 51 и 25. Однако ездят муниципальные автобусы редко, в среднем через полтора часа. Кроме этого, 51-й и 25-й маршруты стали ходить по укороченным схемам. В связи с этим команда молодых урбанистов задалась вопросом – нужны ли городу эти «возрожденные» маршруты.26 февраля в Улан-Удэ запустили два новых автобуса малого класса «Газель Сити» по маршруту № 28 «микрорайон Сокол – ул. Терешковой». Об этом просили жители микрорайонов Сокол и Аэропорт.С начала года также возобновили свою работу маршруты № 25 и 51. Новые автобусы «Газель Сити» ездят в микрорайоны Загорск, Шишковка, Кирзавод. На укороченном маршруте №25 курсируют два автобуса малого класса «Газель Сити».По просьбам жителей микрорайонов Загорск и Восточный с 5 февраля два новых автобуса малого класса «Газель Сити» начали курсировать по маршруту № 51. Автобусы работают по укороченной схеме.Идея по возрождению маршрутов, безусловно, хорошая, но интервал движения устраивает далеко не всех – среднее время ожидания муниципальной «Газели» составляет 1,5 часа. Подстраиваться под такое расписание жителям не очень удобно.Раскритиковали «возрождение» старых маршрутов и урбанисты.- Движение автобусов раз в час-два выглядит очень сомнительной идеей. Эти маршруты начинают дублировать недавно выстроенную систему - магистральный автобус + трамвай с бесплатной пересадкой в течение 90 минут. Также у этих новых маршрутов неприятно большой интервал, и особо улучшать транспортную доступность в масштабе города такие маршруты точно не будут, - считает урбанист Вадим Горбачев.К тому же новые маршруты тоже не ходят в некоторые еще неохваченные МУПом микрорайоны, считают урбанисты.- Например, если бы они доезжали из частного сектора на Шишковке и микрорайона Аршан до трамвайной линии на Элеваторе или с Комушки до остановки «Саяны», – отмечают эксперты. – Не лучше ли добавить больше автобусов – например, № 10 и 3к, чтобы они ходили чаще? Зачем полностью дублировать уже эффективные существующие маршруты автобусов и трамваев редкими рейсами, идущими через полгорода?По мнению экспертов, это, скорее, решает проблему «некомфортности пересадок».- Может, лучше не плодить маршруты раз в час через весь Улан-Удэ, а сделать короткие и понятные пересадки с комфортной средой, от которых выиграет весь город? – заключают они.По мнению урбаниста Вадима Горбачева, Улан-Удэ пока стоит развивать короткие автобусные маршруты с пересадкой на трамвай.- Мы за то, чтобы автобусы ходили стабильно и чаще. Длинные маршруты, например 21А, который едет через проспект Автомобилистов, вынужден долго стоять в пробках. Мы считаем, что пока в городе нет достаточного количества выделенных полос для движения автобусов, запуск новых маршрутов через пробки не самое лучшее решение. Мы видим транспортную систему как надежно работающий механизм, когда маршруты ходят по расписанию и часто – так, как сейчас работает трамвай. Трамвай ходит часто, стабильно и радует сервисом. А сейчас люди должны подстраивать свою жизнь под расписание автобусов, что неудобно, - рассуждает эксперт.Однако идея урбанистов понравилась не всем. К примеру, идею о том, чтобы сделать акцент на пересадочные маршруты, раскритиковали активисты в местных вайбер-чатах, посвященных общественному транспорту.- Урбанисты, преследуя цель сокращения маршрутов, хотят всех катать по укороченным маршрутам с пересадочным тарифом. Если раньше наш город был для автомобилей, а пешеходам было очень трудно, то теперь всем нелегко, но пешеходам все равно сложнее. Непонятно, каким образом город осуществит свой план, чтобы автомобилисты пересели в общественный транспорт, если у нас сейчас даже тем, кто пользуется автобусами, сложно добираться до места назначения, - высказываются активисты.В целом урбанисты считают, что развитие транспортной схемы города идет в правильном направлении: развивается общественный транспорт, появляются новые трамваи и автобусы, изменяются маршруты, введен пересадочный тариф. Однако Улан-Удэ есть к чему стремиться. По данным компании Simetra, рейтинг общественного транспорта городов России возглавила Пермь. Улан-Удэ оказался на 54-м месте, поднявшись по итогам 2023 года на 19 позиций вверх. Соседние Чита и Иркутск заняли 63-е и 70-е места соответственно.С уверенностью можно сказать одно - урбанистические проекты должны служить тому, чтобы постепенно пересадить большинство людей на общественный транспорт, а не искать компромисс между пассажирами и автомобилистами.Фото: «Номер один»