В районах Бурятии новые автобусы начали выходить на маршруты

В 13 районах Бурятии завершается работа по постановке новых автобусов на маршруты. 11 марта в ходе планерного совещания глава республики Алексей Цыденов поручил главам районов ускорить работу по оформлению документов на автобусы.На сегодня новые автобусы вышли на маршрут в шести районах республики, в Улан-Удэ и Северобайкальске – частично. Еще в пяти районах завершается техосмотр, оформление страховых документов и постановка транспорта на учет. Алексей Цыденов поручил ускорить эту работу.- Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов. В ваших отчетах говорится, что новые автобусы выйдут на маршруты через две недели, это долго, прошу ускориться, - отметил Алексей Цыденов.Напомним, всего в Бурятию в начале 2024 года поступили 78 автобусов. Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина были одобрены 45 заявок регионов на обновление автобусных парков за счет специальных казначейских кредитов, в том числе заявка Бурятии.Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге отметил, что в республике наиболее активное обновление автопарка началось за счет участия региона в различных федеральных программах с 2019 года. Поставка 78 автобусов в районы - это одно из значимых мероприятий по улучшению транспортной доступности в республике.Новые автобусы поступили в Бичурский (5 шт), Джидинский (3 шт), Заиграевский (5 шт), Закаменский (2 шт), Кабанский (10 шт), Кяхтинский (3 шт), Мухоршибирский (3 шт), Северо-Байкальский (4 шт), Селенгинский (11 шт), Тункинский (3 шт) и Хоринский (1 шт) районы. Автобусные также парки обновляют в Улан-Удэ и Северобайкальске. Автобусы будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.Кроме того, глава Бурятии поручил пересмотреть схему движения маршрута «Улан-Удэ-Кяхта».«В соцсетях наши жители пишут, что при высадке в Гусиноозерске им приходится оплачивать полный проезд до Кяхты, поскольку в схеме движения остановка в Гусиноозерске не предусмотрена. Так, конечно, быть не должно. Эту остановку необходимо добавить в схему маршрута и развести оплату, - подчеркнул Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии