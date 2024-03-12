Общество 12.03.2024 в 14:32

В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ

Всего планируется открыть 32 таких отделения в районах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ
В селе Десятниково Тарбагатайского района после капитального ремонта открылось первое почтовое отделение, где будут оказывать услуги МФЦ. Теперь жители села Десятниково и соседнего села Бурнашево смогут воспользоваться услугами связи и МФЦ в режиме «одного окна», не выезжая в районный центр. Здесь будет оказываться практически весь перечень услуг МФЦ, кроме оформления водительского удостоверения и заграничного паспорта.

Бурятия стала первым регионом в России, где запущен такой проект.

- У нас в Бурятии есть почтовые отделения, которые стояли на грани закрытия в связи с тем, что у них небольшой объём работы, следовательно была низкая заработная плата у работников почты. Чтобы не допустить закрытия почты, чтобы повысить заработную плату сотрудников, реализуем проект вместе с Многофункциональным центром, где на базе обновлённой почты оказываются дополнительно государственные и муниципальные услуги. В итоге работники почты получают зарплаты, и как почтовые служащие, и как сотрудники МФЦ. Это единственный подобный проект в России, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для организации рабочих мест в новом почтовом отделении из бюджета республики было выделено более 18 млн. рублей. Из этих средств будет выплачиваться заработная плата для специалиста МФЦ. Также закуплены оргтехника, канцелярские товары и другие расходные материалы.

Всего в районах республики появится 32 таких почтовых отделения.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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почта мфц

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