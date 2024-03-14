В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу

Судебные приставы Иволгинского района взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей женщины-пешехода. Мужчина совершил наезд на женщину, когда она шла по тротуару. В результате потерпевшая получила различные травмы.- Приняв во внимание все обстоятельства ДТП, а также то, что ответчик не оказал помощи пострадавшей, после наезда о состоянии её здоровья не интересовался, суд обязал взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в службе судебных приставов.Мужчина не хотел выплачивать компенсацию. После чего должника ограничили в праве на выезд за пределы страны, арестовали его банковские счета. С ним также провели профилактическую беседу.После принятых мер мужчина в кратчайшие сроки выплатил компенсацию морального вреда.Фото: «Номер один»