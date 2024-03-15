Общество 15.03.2024 в 10:11

В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37

Конечную остановку муниципальных автобусов перенесут на Этнографический музей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
В Улан-Удэ в связи с проведением 17 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья праздника Масленица в течение всего дня на линии будет работать шесть муниципальных автобусов. Также будет усилена работа частного перевозчика по маршруту №37.

Как рассказали в мэрии, МУП «Городские маршруты» 17 марта с 12 часов перенесут конечную остановку маршрута №37 на Этнографический музей с заездом на ост. Кулькисон. В связи с этим только на один день изменится и расписание движения муниципального маршрута №37.

Начиная с 12 часов будет усилена работа и у частного перевозчика по данному маршруту. Кроме того, частным перевозчиком по маршруту №37 будут организованы укороченные рейсы сообщением «Стрелка – Этнографический музей».


Фото: «Номер один»
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