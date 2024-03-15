В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37

Начиная с 12 часов будет усилена работа и у частного перевозчика по данному маршруту. Кроме того, частным перевозчиком по маршруту №37 будут организованы укороченные рейсы сообщением «Стрелка – Этнографический музей».







В Улан-Удэ в связи с проведением 17 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья праздника Масленица в течение всего дня на линии будет работать шесть муниципальных автобусов. Также будет усилена работа частного перевозчика по маршруту №37.Как рассказали в мэрии, МУП «Городские маршруты» 17 марта с 12 часов перенесут конечную остановку маршрута №37 на Этнографический музей с заездом на ост. Кулькисон. В связи с этим только на один день изменится и расписание движения муниципального маршрута №37.Фото: «Номер один»