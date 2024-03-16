В Бурятии экс-руководителя УКСа обязали вернуть потраченные на «сиротские» дома миллионы

Действующий руководитель Фонда поддержки дольщиков Бурятии, а в недавнем прошлом гендиректор Ипотечной корпорации Бурятии Анатолий Бирюков вместе с одним из застройщиков республики должны вернуть в бюджет республики 13,8 млн рублей. Их вина в том, что один построил, а другой принял непригодные для проживания помещения и заплатил за них бюджетные деньги.Суд над Анатолием Бирюковым связан с покупкой жилья для детей-сирот в Кабанске и Кяхте в 2017 году. Являясь в то время начальником Управления капитального строительства (УКС) правительства Республики Бурятия, он подписал госконтракт на покупку от лица республики.Продавец взял на себя обязательство передать в собственность республики жилые помещения, пригодные для проживания, а покупатель – принять и оплатить.Один из пунктов госконтракта предусматривал, что покупатель проводит экспертизу жилья, а приемку должна проводить комиссия. Из материалов дела следует, что Анатолий Бирюков, будучи начальником УКСа, превысив свои должностные полномочия в рамках госконтракта, заключенного с ООО «УКСБТС», провел визуальный осмотр приобретаемых помещений. При этом господин Бирюков не мог не понимать, что результаты таких осмотров не смогут выявить критические дефекты и несоответствие условиям технических требований. Тем не менее он подписал акты приема-передачи пяти жилых помещений без проведения предусмотренной госконтрактом экспертизы с целью установления их соответствия техническому заданию, проектной документации, строительным, санитарным и техническим нормам. Общая сумма выплаченных из бюджета средств составила 3,6 млн рублей.В том же году руководитель УКСа в рамках другого госконтракта, заключенного с ИП Коновалов, подписал акты приема-передачи 14 жилых помещений в Кабанске на общую сумму 10,1 млн рублей. Эти квартиры он также принял проведя лишь визуальный осмотр.«В результате преступных действий Бирюкова бюджету Республики Бурятия причинен имущественный вред на общую сумму 13,8 млн рублей», - следует из материалов дела.В приобретенных Бирюковым квартирах позднее вскрылся целый ряд недостатков. Руководитель УКСа настаивал на том, что дефекты начали появляться в ходе эксплуатации жилья. Разумеется, всегда проще переложить все промашки на плечи кого-то другого, нежели признать свою вину. Но проведенная экспертиза показала, что жилые помещения «имели нарушения норм и правил, не являющиеся последствием неправильной эксплуатации».В частности, в купленных квартирах в Кяхте эксперт выявил отслоение краски в углах стен, отслоение обоев, следы плесени, которые пытались замаскировать краской. Также в жилье выявили трещины в примыканиях перегородок к стенам. Еще одно нарушение – кривой пол и стены.«На уровне потолка на наружных стенах и в углах видны следы промерзания, разводы и следы плесени после ремонта. В нише под окнами - трещины и отслоение штукатурки. Это результат неудовлетворительного качества строительно-монтажных работ при устройстве наружных стен и их утепления на стадии строительства», - указано в деле.Также эксперт обнаружил промерзание откосов на балконе из-за утечки тепла и пришел к выводу о том, что конструкция стен не позволяет крепить радиаторы отопления, шкафы и полки к стене.«Отдельно в квартирах № 35 и № 36 наружная стена со стороны кухни и ванной в верхней части наклонилась в сторону улицы. Для исправления дефекта с внутренней стороны выполнена обшивка стены по системе КНАУФ», - перечисляется в экспертизе.Помимо этого, есть претензии и к наружным стенам, и к их утеплению.«Жилые помещения в данном техническом состоянии непригодны для круглогодичного проживания», - следует из вердикта строительно-технической экспертизы относительно кяхтинских квартир.Квартиры в Кабанске также не соответствовали проекту и нормативным требованиям. Жилые помещения, согласно данным визуального обследования, «имеют ограниченно работоспособное состояние». В частности, обнаружены дефекты, снижающие несущую способность. Эксперт пришел к выводу, что опасности внезапного разрушения домов нет, однако дефекты, допущенные при строительстве, делают жилые помещения полностью непригодными для круглогодичного проживания.На судебных заседаниях представители Анатолия Бирюкова вину в превышении полномочий не признали. Старались поставить под сомнение все, в чем обвиняли господина Бирюкова.Они заявляли, что, «поскольку жилые помещения в Кяхте не признаны непригодными для проживания, а сироты проживают в жилых помещениях, ущерба как такового нет». Такой же позиции юристы господина Бирюкова придерживались и по кабанским квартирам. Однако судья эти доводы отклонил, «поскольку в рамках уголовного дела добыты доказательства, свидетельствующие о несоответствии спорных помещений требованиям жилищного законодательства».Также коллегия судей пришла к выводу о том, что «бездействие уполномоченных лиц, поставленных в известность о состоянии жилья, однако не принимающих мер к признанию его непригодным для проживания, не может являться обстоятельством, освобождающим ответчика от ответственности».Второй довод защиты экс-начальника УКСа о том, что сироты живут в предоставленных им квартирах, также был разбит в суде. Люди жили в этих квартирах просто потому, что больше им жить было негде, «характер их проживания был вынужденным».Суд, проанализировав материалы дела, исковые требования прокурора удовлетворил. С Анатолия Бирюкова решили взыскать в доход бюджета республики 3,6 млн рублей, а также его привлекли к солидарной ответственности совместно с Михаилом Коноваловым на сумму 10,1 млн рублей.Анатолий Бирюков пытался обжаловать решение Верховного суда Бурятии в VIII кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово, однако там оставили решение коллег из Бурятии без изменений.Отметим, бурятский чиновник попал под суд в статусе гендиректора АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» и руководителя Фонда поддержки дольщиков Бурятии. Сегодня Анатолий Бирюков, признанный уголовно виновным, по данным налоговой службы, продолжает руководить фондом.«Наша миссия ― завершение строительства проблемных объектов и передача помещений пострадавшим участникам долевого строительства», - рассказывает о себе фонд на официальном сайте. Хочется верить, что жилье, которое получат обманутые дольщики, будет более достойного качества, нежели то, что досталось сиротам.К тому же месяц назад в Улан-Удэ достроили последний проблемный многоквартирный дом на проспекте Строителей застройщика «Сити-Строй», который признан банкротом. Строительство проблемного объекта вел Фонд поддержки дольщиков Республики Бурятия. Возможно, со сдачей последнего проблемного дома отпадет и потребность в существовании фонда.Фото: скриншот видео ГТРК «Бурятия»