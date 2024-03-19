Общество 19.03.2024 в 14:40

В Бурятии в поселке поймали косулю

Животное легко могло стать добычей собак или попасть под авто
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в поселке поймали косулю
Самка косули забежала в посёлок Каменск Кабанского района. Инспекторы Бурприроднадзора оперативно отловили животное и выпустили в естественную среду обитания.

«Косуля здорова, с ней все хорошо. Причина выхода - временное явление в природе – наст», - рассказали в ведомстве.

Как пояснили в Бурприроднадзоре, с наступлением оттепели на снегу появляется наст - плотная корка снега. В это время копытным животным приходится нелегко. Они проваливаются под наст, тем самым повреждая острой кромкой себе конечности. Передвижение заметно усложняется. Дикие копытные становятся особенно беззащитными и становятся легкой добычей браконьеров и хищников. Большой ущерб им приносят бродячие собаки, которые могут спокойно передвигаться, не проваливаясь.

«Косулю спасли от собак и вероятности попасть под автомобиль», - отметили в Бурприроднадзоре.



Фото и видео: Бурприроднадзор
Теги
животные

Все новости

В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214
19.03.2024 в 15:38
Фотографы Бурятии могут принять участие в фестивале «Алтаргана»
19.03.2024 в 14:54
В Улан-Удэ грузовик столкнулся с легковушкой. Фоторепортаж
19.03.2024 в 14:47
В Бурятии в поселке поймали косулю
19.03.2024 в 14:40
В Улан-Удэ вышли на линию 26 новых «Газель Сити»
19.03.2024 в 14:35
Рецидивиста, обвиненного в убийстве отца двоих детей, отправили в колонию
19.03.2024 в 14:21
В Улан-Удэ проведут музей-пати
19.03.2024 в 13:58
Улан-удэнцам рассказали, как правильно подать жалобу
19.03.2024 в 13:34
В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота
19.03.2024 в 13:30
В Бурятии вынесли приговор по делу о сожжении должника
19.03.2024 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии число занесенных в госреестр свалок выросло до 214
Ранее в списке числилось около 180 свалок
19.03.2024 в 15:38
В Улан-Удэ вышли на линию 26 новых «Газель Сити»
Их распределили по пяти востребованным маршрутам
19.03.2024 в 14:35
Улан-удэнцам рассказали, как правильно подать жалобу
Для этого есть удобный сервис на сайте города Улан-Удэ
19.03.2024 в 13:34
У православных верующих Бурятии начался Великий пост
Пост продлится с 18 марта по 4 мая
19.03.2024 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru