В Бурятии в поселке поймали косулю

«Косулю спасли от собак и вероятности попасть под автомобиль», - отметили в Бурприроднадзоре.









Самка косули забежала в посёлок Каменск Кабанского района. Инспекторы Бурприроднадзора оперативно отловили животное и выпустили в естественную среду обитания.«Косуля здорова, с ней все хорошо. Причина выхода - временное явление в природе – наст», - рассказали в ведомстве.Как пояснили в Бурприроднадзоре, с наступлением оттепели на снегу появляется наст - плотная корка снега. В это время копытным животным приходится нелегко. Они проваливаются под наст, тем самым повреждая острой кромкой себе конечности. Передвижение заметно усложняется. Дикие копытные становятся особенно беззащитными и становятся легкой добычей браконьеров и хищников. Большой ущерб им приносят бродячие собаки, которые могут спокойно передвигаться, не проваливаясь.Фото и видео: Бурприроднадзор