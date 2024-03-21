В Улан-Удэ массово проверяют большегрузы

В Октябрьском районе по пути следования автомобилей на полигон сотрудники Комитета городского хозяйства и ГИБДД проверяют большегрузные машины.

В городе начался строительный сезон, чаще наблюдаем, что автомобили не используют укрывной материал для перевозки сыпучих материалов. Мы призываем водителей, которые перевозят сыпучие, строительные материалы укрывать кузов брезентом или пологом,



- сказала Светлана Григорьева, начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства.



Как отмечают в мэрии, согласно закону нарушение правил перевозки грузов чревато наложением административного штрафа в размере 500 рублей.





Фото: мэрия Улан-Удэ