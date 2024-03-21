В Улан-Удэ исчезла «Крона»

Раздел «Новости» на сайте цветочного салона не обновлялся с мая 2023 года. Но на странице в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта появился пост-уведомление о прекращение деятельности. Также сообщается, что все дисконтные и бонусные карты, выпущенные данным салоном, будут аннулированы.





С 15 марта сеть салонов цветов «Крона» прекращает свою работу в Улан-Удэ в связи с завершением срока действия договора франшизы.Вероятно, магазины продолжат работу под другими брендами.Напомним, «Крона» была одной из ведущих сетей флористических салонов столицы Бурятии, имевшая более 30 точек в нашем городе, а также большой штат флористов, курьеров, менеджеров по приёму и обработке заказов и управляющих.Фото: «Номер один»