Общество 21.03.2024 в 16:41
В Улан-Удэ исчезла «Крона»
Крупнейшая сеть цветочных магазинов больше не будет работать под этим брендом
С 15 марта сеть салонов цветов «Крона» прекращает свою работу в Улан-Удэ в связи с завершением срока действия договора франшизы.
Вероятно, магазины продолжат работу под другими брендами.
Напомним, «Крона» была одной из ведущих сетей флористических салонов столицы Бурятии, имевшая более 30 точек в нашем городе, а также большой штат флористов, курьеров, менеджеров по приёму и обработке заказов и управляющих.
Фото: «Номер один»
Раздел «Новости» на сайте цветочного салона не обновлялся с мая 2023 года. Но на странице в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта появился пост-уведомление о прекращение деятельности. Также сообщается, что все дисконтные и бонусные карты, выпущенные данным салоном, будут аннулированы.
Вероятно, магазины продолжат работу под другими брендами.
Напомним, «Крона» была одной из ведущих сетей флористических салонов столицы Бурятии, имевшая более 30 точек в нашем городе, а также большой штат флористов, курьеров, менеджеров по приёму и обработке заказов и управляющих.
Фото: «Номер один»
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