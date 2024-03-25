Общество 25.03.2024 в 12:11

В Северобайкальск прибыл агитпоезд «Сила в правде»

Следующей остановкой станет город Тында
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Северобайкальск прибыл агитпоезд «Сила в правде»

Поезд «Сила в правде» (возрастное ограничение 6+) министерства обороны Российской Федерации прибыл в Бурятию. В понедельник, 25 марта первой остановкой поезда-музея стал город Северобайкальск. Следующая остановка запланирована на железнодорожной станции города Тында 27 марта.

В составе поезда для посетителей работают тематические вагоны: «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава» и другие.

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Фото: пресс-служба правительства РБ.

К примеру, вагон «Оружие особого рода» - это экспозиция технических средств наглядной агитации, мотивационных плакатов, листовок, брошюр, различной литературы.  Вагон «Юнармия: берем пример с лучших» - это викторины и комплекс интерактивных тренажеров.

Кроме того, оборудован вагон «Этих дней не смолкнет слава» с макетами боевой техники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Также, в железнодорожный состав агитпоезда вошли вагоны под названием «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага». В этих вагонах отдельно предусмотрены зоны, посвященные мужеству и подвигам военнослужащих Российской Армии в ходе выполнения задач специальной военной операции. Вагон «Армия России» - выставка студии военных художников имени М.Б.Грекова.

В Улан-Удэ поезд прибудет 10 апреля.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

 

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