Автомобилисты Бурятии ездят на «престарелых» иномарках

По данным Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия, на 1 января 2023 года в республике зарегистрировано 397 156 автомобилей, а в начале 2024 года – 399 517 автомашин. Рост статистически не значим и трудноуловим – около 0,5%. Практически двухлетняя стагнация рынка серьезно отразилась на качестве и, главное, на возрасте существующего парка подержанных автомобилей, который достиг 21 года.Напомним, что до 2022 года постановка на учет автомобилей шла темпами в десять раз большими. Но все изменил целый «букет» негативных факторов. Западные и японские санкции против российского правительства, а также ослабление рубля. Новые японские автомобили попали под запрет ввоза, а сборочные заводы, выпускающие Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Kia и др. свернули производство в стране. После ухода с российского рынка западных производителей легковых автомобилей, по сути, единственной альтернативой российскому автопрому остались китайские корпорации. «За 2022 год суммарная выручка семи основных китайских поставщиков в России выросла на 91%, до 346 млрд рублей», - сообщает «Форбс». Но поскольку у китайских автомобильных корпораций практически не осталось конкурентов на российском рынке, это привело к увеличению цен на продукцию.Так, в Улан-Удэ самый недорогой китайский автомобиль Chery Tiggo 4 PRO подорожал за два года с 900 тыс. рублей до почти 2 млн рублей. Причем если западные и южнокорейские компании активно вкладывались в производство внутри России, то китайские автопроизводители за два года не запустили ни одного крупного автопроизводства. Им оказалось выгоднее массово завозить машины, выпущенные в Китае. И так купят.Добавим, что в 2022 году в Бурятии было зарегистрировано в ГИБДД 369,4 тыс. автомобильных транспортных средств. Сказался провал в продажах весны (начало спецоперации) и осени 2022 года (частичная мобилизация), когда резко сократилось число покупателей автотранспорта. И, соответственно, их стали реже ставить на учет. Тогда же произошел существенный рост цен на подержанные автомобили в РФ в связи с ростом ввозной пошлины. Согласно данным, которые ранее публиковал Росстат, за 2022 год цены на российские легковые машины выросли в среднем на 30%, на иномарки – почти на 40%. Однако в реальности стоимость автомобилей, например, новых японских, которые начали завозить окольными путями через Казахстан, утроилась.Сегодня вычислить средний возраст автомобилей, эксплуатируемых в республике, можно только путем сопоставления данных за прошлые годы. Поскольку с 2022 года изменилась форма отчета, данные по среднему возрасту автомобилей система не считает и не выгружает. Пока отражается лишь вновь ввезенный автотранспорт, а также поставленный на учет в 2022 - 2023 гг., ранее не состоявший на учете, - сообщили в УГИБДД МВД по РБ.Старение автопарка в Бурятии идет быстрыми темпами вот уже больше 13 лет. По данным статистики, наиболее «молодым» автопарк в Бурятии был в 2009 году, когда средний возраст автомобилей составлял десять лет.А в 2020 году агентство «Автостат» включило Бypятию в топ-10 регионов c наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей. Тогда же озвучен средний возраст автопарка в республике, составивший 18,7 года. К 2021 году средний возраст парка автомобилей Бурятии, по данным «Автостата», составил уже 19,2 года и вплотную приблизился к двум десяткам лет. Учитывая стагнацию продаж новых автомобилей в 2022 - 2023 гг., автопарк в Бурятии гарантированно разменял второй десяток, и, по самым скромным оценкам, сегодня он составляет 21 год.Таким образом, средний возраст автомобилей в Бурятии неуклонно растет, что указывает на то, что жители региона держат свои старые автомобили дольше, чем когда-либо. Это приводит к целому ряду проблем: повышенным выбросам выхлопных газов от изрядно подержанных машин, постоянным поломкам и необходимости ремонтироваться по дорогим расценкам.С другой стороны, кардинально выросли доходы автосервисов и поставщиков запчастей – число ремонтов растет ежегодно, а расценки на них за два года повысились почти в два с лишним раза. На это повлияло то, что многие специалисты покинули отрасль, немалая часть профессионалов ушла в рамках частичной мобилизации. Поэтому дефицит слесарей-ремонтников, электриков, кузовщиков в республике колоссальный. Сегодня СТО активно ищут дефицитных квалифицированных сотрудников, предлагая им неплохие зарплаты. Так, на «Авито» и на Hh.ru можно найти объявления о приеме на работу автоэлектриков с заработной платой 130 тыс. рублей и выше. Автомеханикам и автослесарям предлагают до 150 тыс. рублей ежемесячно. Кузовщики могут заработать от 80 тысяч и выше.По данным сайтов объявлений Улан-Удэ, в столице официально зарегистрировано свыше 300 автосервисных компаний, оказывающих услуги населению по ремонту автомобилей. Неофициально работает еще больше.Между тем, по данным статистики, в феврале 2024 года в целом по стране произошел рост продаж новых автомобилей на 84,9%, почти все они завезены из Китая. Как сообщил «Коммерсантъ», продажи новых автомобилей в России в 2024 году вырастут на 10% и достигнут 1,1 млн штук. Эксперты считают, что восстановлению продаж до 1,5 млн автомобилей в год мешают высокие цены на них и ставки по кредитам. Сократится ли средний возраст автомобилей в Бурятии, неизвестно. Скорее всего, нет.Ведь стоимость новых «китайцев» по 2 - 4 млн рублей пока недоступна для многих автомобилистов. Они вынуждены либо ездить на своих старых машинах, пока те еще «ходят», либо приобретать подержанные японские «праворульки».Фото: «Номер один»