С 10 апреля в Улан-Удэ перекроют участок автодороги по переулку Карьерный.

- В связи с переустройством коммуникаций в Октябрьском районе с 10 апреля по 15 мая будет перекрыт участок автодороги по пер. Карьерный - от ул. Солнечная до ул. Трубачеева, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».





Переустройство коммуникаций не приведет к изменению схемы движения общественного транспорта.





Фото: администрация города