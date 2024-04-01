Общество 01.04.2024 в 15:40
В Улан-Удэ перекроют участок автодороги по переулку Карьерный
Это связано с переустройством коммуникаций в Октябрьском районе
С 10 апреля в Улан-Удэ перекроют участок автодороги по переулку Карьерный.
- В связи с переустройством коммуникаций в Октябрьском районе с 10 апреля по 15 мая будет перекрыт участок автодороги по пер. Карьерный - от ул. Солнечная до ул. Трубачеева, - сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
Переустройство коммуникаций не приведет к изменению схемы движения общественного транспорта.
Фото: администрация города