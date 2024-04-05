Для жителей Улан-Удэ работает социальное такси

В Улан-Удэ работает служба социального такси. В 2023 году более 2800 жителей республики воспользовались социальным такси

Услугой социального такси могут воспользоваться: инвалиды (участники) Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды; граждане пожилого возраста и инвалиды, обслуживаемые на дому организациями социального обслуживания Бурятии.

В настоящее время парк служебного автотранспорта включает три машины социального такси.

Заявки принимаются по телефону: 8 (3012) 46-02-46.





Фото: Номер один