Общество 05.04.2024 в 15:35

Для жителей Улан-Удэ работает социальное такси

Это такси могут вызвать пожилые граждане, инвалиды, участники ВОВ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Улан-Удэ работает социальное такси

В Улан-Удэ работает служба социального такси. В 2023 году более 2800 жителей республики воспользовались социальным такси

Услугой социального такси могут воспользоваться: инвалиды (участники) Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды; граждане пожилого возраста и инвалиды, обслуживаемые на дому организациями социального обслуживания Бурятии.

В настоящее время парк служебного автотранспорта включает три машины социального такси.

Заявки принимаются по телефону: 8 (3012) 46-02-46.


Фото: Номер один

 

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