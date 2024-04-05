Бурятия останется без японского масла

Япония запретит экспорт в Россию 164 категории товаров, включая автомобильное моторное масло, литиевые аккумуляторы, пластмассу и стальные изделия. Об этом сообщают «Ведомости» си ссылкой на Минэкономики Японии.В санкционный список также попали оптическое оборудование, ручные электрические инструменты, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, неорганические химикаты и драгоценные металлы, вольфрамовый порошок, никель-гидридные аккумуляторы, минеральные топлива и др. Санкции вступают в силу с 17 апреля.Для Бурятии это станет неприятной неожиданностью. Ведь такие бренды моторных и трансмиссионный масел, как TOYOTA MOTOR, TOTACHI, ENEOS, IDEMITSU, SUMICO MITASU и других давно полюбились бурятским автомобилистам, поскольку они идеально подходили к японским иномаркам. Теперь их не будет.Впрочем, кроме японского масла пока в России еще продаются другие масла мировых брендов.- Они не собираются терять российский рынок и поставляют нам хорошие масла, тот же Mannol, выпускаемый в ЕС. Повышают качество и другие страны - Южная Корея, Китай и т.д., - сообщил «Номер один» Андрей, улан-удэнский мастер по ремонту двигателей. - Поэтому пустоты не будет, рынок займут другие производители.Фото: russianstock.ru