В Бурятии Сергей Рыбальченко добился смягчения приговора

Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционную жалобу Сергея Рыбальченко по ходатайству о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Ранее его ходатайство отклонил Гусиноозерский городской суд.

Напомним, Сергей Рыбальченко был осужден по уголовным делам о «сиротских домах». По первому уголовному делу о сиротских домах в Сотниково Сергея Рыбальченко осудили по статье «халатность» и приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.

Летом 2021 года на рассмотрение Советского райсуда Улан-Удэ поступило второе уголовное дело в отношении Сергея Рыбальченко. Экс-замминистра обвиняли в трех эпизодах «превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2015- 2016 годах Сергей Рыбальченко, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения в Гусиноозерске и в Селенгинском районе, предназначенных для детей-сирот.

«В результате действий чиновника республиканскому бюджету был причинен ущерб на сумму 65 миллиона рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона», - сообщали тогда в прокуратуре Бурятии.

По второму уголовному делу Сергей Рыбальченко получил четыре года лишения свободы.

Однако позднее этот приговор был обжалован в Верховном суде. 30 мая 2023 года Сергей Рыбальченко по совокупности преступлений был окончательно приговорен к лишению свободы на срок 5.5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года.

31 августа Верховный суд Республики Бурятия рассмотрел запылившееся гражданское дело по иску Генеральной прокуратуры РФ в интересах Республики Бурятия. О тех самых пропавших на просторах «сиротского гетто» 200 090 448 рублей. Судебная коллегия не нашла оснований для снижения размера ущерба. Сергей Рыбальченко должен вернуть в республиканскую казну 200 млн рублей.

Недавно Сергей Рыбальченко обратился в Гусиноозерский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения. Тогда осужденный экс-чиновник обратился в Верховный суд Бурятии.

В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с постановлением суда, «поскольку выводы суда относительно отсутствия у него сформированного уважительного отношения к обществу надуманны и носят субъективный характер».

В жалобе Сергей Рыбальченко указал, что осознал содеянное, намерен принимать меры к возмещению материального ущерба от преступления.

Также в деле отмечается, что администрацией исправительного учреждения Рыбальченко характеризуется положительно, взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания не имеет, зато имеет одно поощрение в виде благодарности за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.

В учреждении трудоустроен в должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Принимает участие в работах без оплаты труда, задания и поручения выполняет качественно и в установленные сроки. Мероприятия воспитательного характера и занятия по социально-правовой подготовке посещает регулярно.

«В случае замены неотбытой части лишения свободы на принудительные работы возрастет интенсивность погашения ущерба», - подчеркивает бывший чиновник в апелляционной жалобе.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что Рыбальченко не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы.

«Анализируя все сведения о личности и поведении осужденного за весь период отбывания наказания, суд полагает, что наказание в виде лишения свободы в достаточной степени способствовало исправлению осужденного и формированию у него правопослушного поведения», - отмечается в материалах дела.

Таким образом, Верховный суд Бурятии отменил постановление Гусиноозерского городского суда и заменил Рыбальченко неотбытую часть наказания в виде лишения свободы принудительными работами на срок 3 года 1 месяц 3 дня с удержанием 10 % из заработной платы осуждённого в доход государства.



Фото: "Номер один"