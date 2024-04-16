Общество 16.04.2024 в 10:44

В Бурятии у пьяных водителей конфисковали уже свыше 500 автомобилей

Однако на ситуацию с пьянством за рулем эта мера пока не сильно влияет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у пьяных водителей конфисковали уже свыше 500 автомобилей
Об очередном случае конфискации автомобиля рассказали сегодня в прокуратуре Бурятии. Фигурантом уголовного дела о пьяном вождении на это раз стал 24-летний житель Улан-Удэ.

«В ноябре 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, за это правонарушение ему назначили штраф. Не сделав должных выводов, в январе 2024 года он употребил спиртные напитки в гостях у родственников, после чего сел пьяным за руль. По дороге он проехал на красный свет светофора и был остановлен сотрудниками ГИБДД», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 160 часам обязательных работ. Также он лишен водительских прав на 2 года.

Также суд конфисковал автомобиль «ВАЗ 2106», на котором ехал пьяный мужчина. Сохранить машину не помог даже тот факт, что она на праве собственности принадлежала гражданской супруге осужденного.

Как отметили в прокуратуре, всего с момента введения этой меры наказания летом 2023 года суды Бурятии конфисковали у пьяных водителей уже 505 автомобилей. В 38 случаях у осужденных были конфискованы деньги, эквивалентные стоимости реализованного транспортного средства.

Однако, несмотря на столь суровую меру, ситуацию с пьянством за рулем в республике пока переломить не удалось. Так, по данным ГИБДД, только за прошедшие сутки в Бурятии задержали 20 водителей с признаками опьянения.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители

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