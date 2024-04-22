На Белых озёрах в Бурятии открыт орнитологический сезон

С 15 апреля по 10 мая Белые озёра в Бурятии превращаются в настоящий рай не только для птиц, но и для тех, кто за ними наблюдает. А чтобы любоваться пернатыми кочевниками было удобнее, администрация Джидинского района обустроила две смотровые площадки. Об этом сообщили в районной администрации.

Смотровые площадки находятся в Боргойском заказнике на озере Верхнее Белое и озере Нижнее Белое. Все желающие смогут увидеть таких птиц, как лебедь-кликун, гусь-сухонос, серый журавль, черный аист, бесаковидный, веретенник, монгольский жаворонок, белый журавль даурский, сокол-балобан, красавка, орел-могильник, сапсан и многих других.







«Для посещения Боргойского заказника необходимо получить согласование у «Бурприроды» и оплатить посещение. Сделать это можно через их официальный сайт», - напомнили в администрации района.

Фото: «Номер Один»



