Общество 22.04.2024 в 16:20

Шедевры Эрмитажа представят на Международном буддийском форуме в Бурятии

В их числе будут буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и другие ценности
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Текст: Андрей Константинов
Шедевры Эрмитажа представят на Международном буддийском форуме в Бурятии
Буддийские архитектурные украшения из Эрмитажа впервые выставят в Бурятии в рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности». Напомним, он пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа.

- На территории современной Бурятии в XIII веке Чингисханом был создан город, который назывался Кондуй, и был сооружен ханский дворец, который был богато декорирован. Архитектурные украшения, сохранившиеся до сей поры и хранящиеся в фондах Эрмитажа, мы привезем и будем выставлять впервые у нас в республике. Я думаю, что будет это очень интересно, – сообщила замруководителя администрации главы Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Бурятию в 1891 году посещал цесаревич Николай II, где получил в дар множество изделий бурятских мастеров: буддийские серебряные скульптуры, алтарные украшения и другие ценности. Они также будут впервые экспонироваться на форуме в Бурятии.

Кроме того, среди экспонатов выставки будет чугунная скульптура Будды Долголетия, изготовленная на Петровском заводе, научные издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук и Атлас тибетской медицины.

Первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошел в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений. В том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Беларусь.

Организаторами форума являются правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Буддийская традиционная Сангха России при поддержке президента и правительства России и Министерства иностранных дел.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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форум буддизм выставка

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