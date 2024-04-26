Общество 26.04.2024 в 12:28

В Улан-Удэ расширят дорогу на улице Бабушкина

При подъезде к перекрестку появится еще одна полоса в сторону сотых кварталов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ расширят дорогу на улице Бабушкина
В Улан-Удэ на этой неделе стартовал ремонт дороги на улице Бабушкина общей протяженностью 1,2 километра. На объекте побывал мэр города Игорь Шутенков, чтобы посмотреть, как идут работы.

- В этом году мы ремонтируем участок по улице Бабушкина от Трубачеева до Бульвара Карла Маркса. Не просто ремонтируем, а как всегда, с новшествами. Во-первых, мы сделаем дополнительную полосу, чтобы две полосы уходили снизу на Саяны, и две — в сторону сотых кварталов. Трафик здесь сейчас большой, будем расширять, — сказал Игорь Шутенков.


Сейчас подрядная организация демонтирует бортовые камни и тротуары от Бульвара Карла Маркса до перекрестка улицы Геологическая. Четвертую полосу сделают от остановки Геологическая в сторону сотых кварталов, её протяженность составит 250 метров.

- Расширение сделаем за счет остановочного кармана, который у нас здесь на улице Бабушкина существует. Сама остановка сдвинется чуть ниже, ниже светофора. Будет удобнее переходить улицу, - отметил Игорь Шутенков.

Для пешеходов сделают новый тротуар из нескользящей тротуарной плитки от улицы Трубачеева до Бульвара Карла Маркса. Также здесь планируется устройство велодорожек в тех местах, где позволит ширина тротуара.

- Сделаем тротуар, по которому будет удобно и пешком идти, и с коляской ехать, и велосипедистам, — отметил мэр.


Как уточнили в мэрии, в следующем году будут ремонтировать нечетную сторону улицы Бабушкина, где также расширят дорогу.

Ремонт объектов ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автодорог. Еще 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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