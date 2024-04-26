В Улан-Удэ расширят дорогу на улице Бабушкина

- В этом году мы ремонтируем участок по улице Бабушкина от Трубачеева до Бульвара Карла Маркса. Не просто ремонтируем, а как всегда, с новшествами. Во-первых, мы сделаем дополнительную полосу, чтобы две полосы уходили снизу на Саяны, и две — в сторону сотых кварталов. Трафик здесь сейчас большой, будем расширять, — сказал Игорь Шутенков.







- Сделаем тротуар, по которому будет удобно и пешком идти, и с коляской ехать, и велосипедистам, — отметил мэр.





В Улан-Удэ на этой неделе стартовал ремонт дороги на улице Бабушкина общей протяженностью 1,2 километра. На объекте побывал мэр города Игорь Шутенков, чтобы посмотреть, как идут работы.Сейчас подрядная организация демонтирует бортовые камни и тротуары от Бульвара Карла Маркса до перекрестка улицы Геологическая. Четвертую полосу сделают от остановки Геологическая в сторону сотых кварталов, её протяженность составит 250 метров.- Расширение сделаем за счет остановочного кармана, который у нас здесь на улице Бабушкина существует. Сама остановка сдвинется чуть ниже, ниже светофора. Будет удобнее переходить улицу, - отметил Игорь Шутенков.Для пешеходов сделают новый тротуар из нескользящей тротуарной плитки от улицы Трубачеева до Бульвара Карла Маркса. Также здесь планируется устройство велодорожек в тех местах, где позволит ширина тротуара.Как уточнили в мэрии, в следующем году будут ремонтировать нечетную сторону улицы Бабушкина, где также расширят дорогу.Ремонт объектов ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автодорог. Еще 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.Фото: «Номер один»