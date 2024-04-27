Детский социальный центр из Кяхты вошел в число победителей конкурса ТОСов

По итогам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» среди сельских поселений, ТОС при Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» (с.Субуктуй), занял пятое место с призом в 50 000 рублей.

С момента создания в 2021 году, ТОС при социальном центре «Добрый» в течение трех лет выигрывает гранты из республиканского бюджета. На эти средства приобретены швейные машинки, оверлок, ткань для изготовления сценических костюмов для детей и взрослых, экологичных сумок-шопперов и много другого. Изготовленные детьми и сотрудниками обереги и маски отправлялись военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

- В этом году на призовые деньги планируется приобретение музыкальной аппаратуры для реализации проекта «Музыка нас связала». Так к активной творческой деятельности, занятию вокалом и танцами будут привлечены не только воспитанники центра, но жители села Субуктуй Кяхтинского района. Также аппаратура будет использоваться при проведении различных конкурсов и мероприятий на селе, - рассказали сотрудники центра.





Фото: минсоцзащиты РБ