Общество 07.05.2024 в 15:15

Сотрудники ЛВРЗ приняли участие в районном митинге в честь Дня Победы

На мероприятии почтили память героев Великой Отечественной войны, проживавших в Железнодорожном районе Улан-Удэ
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Текст: Иван Иванов
Сотрудники ЛВРЗ приняли участие в районном митинге в честь Дня Победы
Сотрудники Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО Желдорреммаш приняли участие в районном митинге, посвященном 79-ой годовщине Великой Победы.

Мероприятие прошло 6 мая на площади Комсомольской – у памятника воинам Бурятии, павшим смертью героев в годы Великой Отечественной войны. Памятная акция объединила школьников, студентов, представителей предприятий и организаций Улан-Удэ.

На торжественном мероприятии присутствовали горожане, представители администрации Железнодорожного района, депутаты Городского совета Улан-Удэ, а также сотрудники Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Участники возложили к памятнику воинам Бурятии, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, красные гвоздики, почтили память о героях минутой молчания. Представители государственных органов, общественных организаций и предприятий, в числе которых был ветеран Улан-Удэнского ЛВРЗ Смирнова Антонина Георгиевна выступили с торжественной речью.

-  Этот великий праздник объединяет несколько поколений наших сограждан.  Мы безмерно благодарны нашим благодарны нашим отцам и дедам за их подвиг и мужество, за возможность жить и работать на родной земле, растить детей. Нужно обязательно хранить память о том подвиге, о том героическом прошлом, которому нет цены, и сделать все возможное, чтобы страшное время фашизма никогда не повторилось. Дорогим ветеранам пожелаю здоровья, а землякам - удачи, добра, мира и всего самого наилучшего! – отметила в своем выступлении Антонина Георгиевна Смирнова.

Завершилась памятная встреча музыкальными композициями военных лет в исполнении республиканских артистов.

Фото: предоставлено ЛВРЗ
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ЛВРЗ 9мая

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