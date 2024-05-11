В Бурятии впервые провели соревнования по силовому экстриму среди огнеборцев

Сегодня в Улан-Удэ на площади Советов состоялся турнир по силовому экстриму среди сотрудников МЧС России. Он приурочен к 375-летию пожарной охраны России. Огнеборцы продемонстрировали силовые, скоростные и волевые возможности человека.

«Молодой вид спорта укрепляет свои позиции и пополняет ряды новыми силачами. Буксировка автомобиля, кантовка покрышек, удержание пожарной лестницы, поднятие газовых баллонов и штанги с пожарными рукавами – всё это увидели воочию жители Бурятии», - рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ.

По итогам соревнований 1 место занял Михаил Семенников, пожарно-спасательная часть №72. Также Михаил установил личный рекорд, продержав пожарную лестницу - весом 10 килограмм, 5 минут 16 секунд, отметили в ведомстве.

«Бронзу» завоевал Родион Добычин, отделение надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района. И третье место у Максима Рыморева, пожарно-спасательная часть №73.

Фото: скриншот видео МЧС России по РБ