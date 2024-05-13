Общество 13.05.2024 в 17:43
На площади Советов в Улан-Удэ появится березовая роща
Также там установят новые топиарии, вертикальный цветник и фонтан
Текст: Андрей Константинов
В этом году площадь Советов в Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, новые топиарии, вертикальный цветник и березовая роща. Предназначенные для нее молодые березки уже высажены в вазоны, сообщили в Комбинате по благоустройству. Совсем скоро они распустятся и дадут красивую пышную листву.
«Вазоны сделаны из бетона. Все конструкции выполнены надежно. За рощей будут следить в течение всего лета», - заверили в комбинате.
Осенью деревья перевезут в тёплое помещение, которое находится на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего летнего сезона.
Работы по благоустройству площади Советов завершат уже на этой неделе.
Фото: «Номер один»
«Вазоны сделаны из бетона. Все конструкции выполнены надежно. За рощей будут следить в течение всего лета», - заверили в комбинате.
Осенью деревья перевезут в тёплое помещение, которое находится на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего летнего сезона.
Работы по благоустройству площади Советов завершат уже на этой неделе.
Фото: «Номер один»
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