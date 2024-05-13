На площади Советов в Улан-Удэ появится березовая роща

В этом году площадь Советов в Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, новые топиарии, вертикальный цветник и березовая роща. Предназначенные для нее молодые березки уже высажены в вазоны, сообщили в Комбинате по благоустройству. Совсем скоро они распустятся и дадут красивую пышную листву.«Вазоны сделаны из бетона. Все конструкции выполнены надежно. За рощей будут следить в течение всего лета», - заверили в комбинате.Осенью деревья перевезут в тёплое помещение, которое находится на базе «Водоканала». Там за ними будут ухаживать до следующего летнего сезона.Работы по благоустройству площади Советов завершат уже на этой неделе.Фото: «Номер один»