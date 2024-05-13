Общество 13.05.2024 в 17:50

С 15 мая дачников в Улан-Удэ начнут подключать к летнему водопроводу

Планируется подключить свыше 4 тысяч улан-удэнцев
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 15 мая дачников в Улан-Удэ начнут подключать к летнему водопроводу

Уже с 15 мая городских дачников и садоводов начнут подключать к летнему водопроводу. Сотрудники «Водоканала» уже подготовили график подключений.  Всего в этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше 1400 лицевых счетов, а это - около четырех тысяч абонентов. 

- Прием заявок от горожан был организован ещё в апреле. Все потребители, предоставившие необходимые документы и внёсшие оплату, будут обеспечены водопроводной водой. Расчётная продолжительность поливочного сезона составляет 124 дня. Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 512, 94 рублей, - рассказала заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алена Азаревич. 

Летний сезон пользования водопроводом закончится в середине сентября, в зависимости от погодных условий. 

Для подключения летнего водопровода необходимо обратиться в центры обслуживания населения городского «Водоканала»: по ул. Красноармейская, 28 и ул. Заиграевская,1. Консультации по телефону: 37-99-00


Фото: Номер один

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