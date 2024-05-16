Автоледи из Улан-Удэ наказала виновника ДТП за полученные ею травмы

Улан-удэнка обратилась в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, в котором просила взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей и расходы на представителя в размере 40 000 руб.

Исковое заявление мотивировано тем, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с автомобилем истца. Виновным в данном ДТП признан водитель-мужчина.

В результате ДТП автоледи получила ряд повреждений: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ссадины и кровоподтеки в различных частях тела. Полученные травмы расценили как повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека.

Факт причинения телесных повреждений в результате дорожно–транспортного происшествия подтвержден материалами дела, а именно заключением эксперта и иными медицинскими документами.

Ответчик обязан возместить причиненный истцу в результате повреждения ее здоровья моральный вред.

Суд счел необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 55 000 рублей, а также расходы на представителя в сумме 25 000 руб.





Фото: "Номер один"