Общество 16.05.2024 в 17:32

Автоледи из Улан-Удэ наказала виновника ДТП за полученные ею травмы

Женщина требовала с водителя 100 000 рублей за синяки и сотрясение

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Текст: Анастасия Величко
Автоледи из Улан-Удэ наказала виновника ДТП за полученные ею травмы

Улан-удэнка обратилась в Октябрьский районный суд с исковым заявлением, в котором просила взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей и расходы на представителя в размере 40 000 руб.

Исковое заявление мотивировано тем, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с автомобилем истца. Виновным в данном ДТП признан водитель-мужчина.

В результате ДТП автоледи получила ряд повреждений: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ссадины и кровоподтеки в различных частях тела. Полученные травмы расценили как повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека.

Факт причинения телесных повреждений в результате дорожно–транспортного происшествия подтвержден материалами дела, а именно заключением эксперта и иными медицинскими документами.

Ответчик обязан возместить причиненный истцу в результате повреждения ее здоровья моральный вред.

Суд счел необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 55 000 рублей, а также расходы на представителя в сумме 25 000 руб.


Фото: "Номер один"

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ДТП суд компенсация травма

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