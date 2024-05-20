У жителя Бурятии за долги арестовали 7 машин

Судебные приставы арестовали 7 автомобилей, принадлежавших жителю Бурятии. Как сообщили в Службе судебных приставов, в отношении мужчины возбуждено 14 исполнительных производств. Помимо неоплаченных штрафов ГИБДД, 40-летний гражданин задолжал 3,2 миллиона рублей банкам и свыше 800 тысяч рублей в качестве материального ущерба за совершенные ДТП.Как рассказали в УФССП Бурятии, мужчина сдавал машины в аренду. На двух из них водители попали в ДТП, в которых их признали виновными. После обращения в страховую компанию за выплатой возмещения выяснилось, что страховые полисы предоставленные арендодателем, оказались недействительными.«Автовладельцы, чьи машины пострадали в ДТП, были вынуждены обратиться в суд. Изучив все материалы дел, суд признал обоснованными исковые требования о взыскании сумм причиненного ущерба с собственника транспортных средств. Исполнительные листы для принудительного взыскания направили судебным приставам», - сообщили в УФССП по РБ.Приставы выяснили, что в собственности у должника находится 20 транспортных средств. Поскольку гражданин не предпринимал никаких мер по погашению задолженности, его имущество объявили в розыск. Автомобили обнаружили в Улан-Удэ на территории СТО, где мужчина арендовал места для их стоянки. Семь машин были арестованы и изъяты.«Специализированная организация уже провела оценку транспортных средств. Определена стоимость машин с учетом степени их износа и технического состояния», - отметили в УФССП.Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, автомобили продадут на торгах.Фото: «Номер один»