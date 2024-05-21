Общество 21.05.2024 в 15:44

В Улан-Удэ стартовали работы по проекту «Народный бюджет-2024»

В его рамках горожане сами выбирают объекты для благоустройства
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ стартовали работы по проекту «Народный бюджет-2024»
В Улан-Удэ начались работы по проекту «Народный бюджет-2024». Как сообщили в мэрии города, в его рамках уже благоустроена территория вблизи ул. Лысогорская, 83б в мкрн Шишковка. Сейчас идет устройство детской площадки по ул. Фрунзе, 7 и спортивной - по ул. Жердева, 21а.

Муниципальный проект «Народный бюджет» был инициирован мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым в 2020 году.

- «Народный бюджет» - это прямое участие наших жителей в развитии города. Улан-удэнцы сами решают, что лучше построить или благоустроить. Выражаю огромную благодарность всем горожанам за неравнодушие, желание улучшить наш город и сделать его более комфортным, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Территория вблизи ул. Лысогорская, 83б, которую по проекту благоустраивали с 2022 года, является знаковой для горожан. Здесь установлена мемориальная доска в память о первом председателе ТОСа «Гранит» Руслане Тарасове, погибшем на СВО. Поэтапно здесь обустроили спортивную площадку со специальным покрытием для детей. А в этом году уложили к ней асфальт и сделали площадку, где в дни государственных праздников и воинской славы России звучат полуденные выстрелы из гаубицы.


На детской площадке по ул. Фрунзе, 7 обустроят место для игр - сделают бетонное основание и нанесут на него травмобезопасное покрытие из резиновой крошки. Здесь же установят спортивный воркаут–комплекс, игровой комплекс, качели-балансир, песочный дворик с двумя беседками, карусель, скамейки и другое.

На спортивной площадке по ул. Жердева, 21а сделают зону для игр с резиновым покрытием и установят тренажеры: гребной, степпер, эллиптический, жим ногами, двойные лыжи, бицепс, Твистер и другие.


Сейчас подрядчики приступают к устройству парковки и тротуара в 112 мкрн, 30а, чтобы жители могли беспрепятственно и безопасно добираться до школы №63 и амбулатории поликлиники №2.

В общей сложности этом году в Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» реализуют 30 мероприятий. На эти цели выделено свыше 36 млн рублей. Все объекты для «Народного бюджета-2024» улан-удэнцы выбрали самостоятельно в ходе голосования. В общей сложности проголосовало более 47 тысяч горожан – это рекордное количество за все четыре года реализации проекта.


Мероприятия на 2024 год включают благоустройство территорий, ремонт дорог и тротуаров, обустройство детских площадок, парковок, устройство уличного освещения и другое. Все объекты должны быть завершены до середины августа.

С 2020 года в Улан-Удэ реализовали 145 проектов по пожеланиям горожан.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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