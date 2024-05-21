Общество 21.05.2024 в 17:39

Полицейские в Улан-Удэ оперативно нашли потерянный телефон

Они вернули его иностранке через пару часов
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Текст: Елена Кокорина
Полицейские в Улан-Удэ оперативно нашли потерянный телефон

В Бурятии полицейские помогли гражданке Китая найти потерянный дорогостоящий гаджет. Студентка Бурятского республиканского хореографического колледжа им Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева потеряла его во время прогулки.

После ее обращения полицейские уже в течение нескольких часов разыскали потерю. Установив геолокацию, они выехали и нашли его недалеко от того места, где накануне бывала девушка.

- Сотовый телефон для 16-летней девочки представляет особенную ценность, поскольку в нём записаны важные контакты, а в галерее содержатся фотографии всех ее выступлений, - рассказала педагог колледжа Галина Бардуева. Она поблагодарила оперативников от имени девушки за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.

Фото: loon.site

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телефон потери находка студентка

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