Полицейские в Улан-Удэ оперативно нашли потерянный телефон

В Бурятии полицейские помогли гражданке Китая найти потерянный дорогостоящий гаджет. Студентка Бурятского республиканского хореографического колледжа им Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева потеряла его во время прогулки.

После ее обращения полицейские уже в течение нескольких часов разыскали потерю. Установив геолокацию, они выехали и нашли его недалеко от того места, где накануне бывала девушка.

- Сотовый телефон для 16-летней девочки представляет особенную ценность, поскольку в нём записаны важные контакты, а в галерее содержатся фотографии всех ее выступлений, - рассказала педагог колледжа Галина Бардуева. Она поблагодарила оперативников от имени девушки за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.

Фото: loon.site