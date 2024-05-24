В Бичурском районе капитально отремонтируют мост через реку Ара-Киреть. Мост находится на 92 километре региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.

По проекту старый мост, находившийся в аварийном состоянии, заменят на грунтозасыпной мост из металлических гофрированных водопропускных труб, диаметром 3 метра.

- Сейчас строители закончили сборку двух металлических гофрированных труб и выполняют контрольную протяжку крепежных элементов. Виброкатком уплотнили цементно-гравийную подушку (основание) под водопропускные трубы, и в ближайшее время приступят их устройству, - сообщил минтранс республики.

Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов: каналов, ручьев, суходолов. Он более экономичный и в дальнейшем содержании более удобный, чем мост.

В дальнейшем над трубами будет устроены основание дороги, дорожная одежда, покрытие, нанесены знаки и разметка. Протяженность нового искусственного сооружения составит 23,6 м.

Полностью завершить ремонт планируется в 2024 году. Строительно-монтажные работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: минтранс РБ