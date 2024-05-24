Общество 24.05.2024 в 13:25

В Бичурском районе капитально отремонтируют мост через реку Ара-Киреть

Мост расположен на 92 километре автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бичурском районе капитально отремонтируют мост через реку Ара-Киреть

В Бичурском районе капитально отремонтируют мост через реку Ара-Киреть. Мост находится на 92 километре региональной автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.

По проекту старый мост, находившийся в аварийном состоянии, заменят на грунтозасыпной мост из металлических гофрированных водопропускных труб, диаметром 3 метра. 

- Сейчас строители закончили сборку двух металлических гофрированных труб и выполняют контрольную протяжку крепежных элементов. Виброкатком уплотнили цементно-гравийную подушку (основание) под водопропускные трубы, и в ближайшее время приступят их устройству, - сообщил минтранс республики.

Такой способ устройства водопропускных труб «работает» только для небольших водных объектов: каналов, ручьев, суходолов. Он более экономичный и в дальнейшем содержании более удобный, чем мост.

В дальнейшем над трубами будет устроены основание дороги, дорожная одежда, покрытие, нанесены знаки и разметка. Протяженность нового искусственного сооружения составит 23,6 м.

Полностью завершить ремонт планируется в 2024 году. Строительно-монтажные работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: минтранс РБ

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