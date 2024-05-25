Общество 25.05.2024 в 17:07

В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона

Автомобилистам пришлось терпеливо ждать пока проедет колонна из более чем 200 человек
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона

Сегодня в столице Бурятии состоялось открытие мотосезона в стиле «Пиратов Карибского моря» (18+). Колонна стартовала от ТЦ «Мёд». Более 200 мотоциклистов проследовало организованной колонной по улицам Улан-Удэ.

«Более 200 мотоциклистов Бурятии, Иркутска, Читы и Монголии следуют организованной колонной по улицам города. Госавтоинспекция призывает автомобилистов к внимательности!», 

- сообщила полиция Бурятии.



В социальных сетях свидетели колонны из «пиратов» уже успели поделиться впечатлениями от увиденного:

«Открытие мотосезона! Дети от увиденного прыгали до потолка. Приятно было видеть солидарность автомобилистов, которые терпеливо ждали, когда проедут все мотоциклисты. И приятно было видеть мотоциклистов в полной экипировке!»,

- пишут жители Улан-Удэ.


Фото: Полиция Бурятии и Весь Улан-Удэ.

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