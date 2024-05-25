В Улан-Удэ прошло открытие мотосезона

Сегодня в столице Бурятии состоялось открытие мотосезона в стиле «Пиратов Карибского моря» (18+). Колонна стартовала от ТЦ «Мёд». Более 200 мотоциклистов проследовало организованной колонной по улицам Улан-Удэ.

«Более 200 мотоциклистов Бурятии, Иркутска, Читы и Монголии следуют организованной колонной по улицам города. Госавтоинспекция призывает автомобилистов к внимательности!», - сообщила полиция Бурятии.





В социальных сетях свидетели колонны из «пиратов» уже успели поделиться впечатлениями от увиденного:

«Открытие мотосезона! Дети от увиденного прыгали до потолка. Приятно было видеть солидарность автомобилистов, которые терпеливо ждали, когда проедут все мотоциклисты. И приятно было видеть мотоциклистов в полной экипировке!», - пишут жители Улан-Удэ.





Фото: Полиция Бурятии и Весь Улан-Удэ.