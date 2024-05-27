У жителя Бурятии конфисковали автомобиль

В Джидинском районе Бурятии 44-летний местный житель был осужден к лишению свободы с конфискацией автомобиля. Такой приговор суд вынес ему за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, будучи дважды привлеченным к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил ДТП.

Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима. Автомобиль «ВАЗ 21074», принадлежащий осужденному, конфисковали в доход государства.

Фото: loon.site