Общество 27.05.2024 в 10:52

У жителя Бурятии конфисковали автомобиль

Своих «Жигулей», как и свободы, он лишился за нарушение закона
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Текст: Елена Кокорина
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль

В Джидинском районе Бурятии 44-летний местный житель был осужден к лишению свободы с конфискацией автомобиля. Такой приговор суд вынес ему за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2023 года мужчина, будучи дважды привлеченным к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил ДТП.

Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима. Автомобиль «ВАЗ 21074», принадлежащий осужденному, конфисковали в доход государства.

Фото: loon.site

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