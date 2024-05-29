Общество 29.05.2024 в 14:18

В Улан-Удэ снесут туалет, дискредитирующий водителей и кондукторов трамвая

На безобразный объект обратили внимание общественники из Народного фронта
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снесут туалет, дискредитирующий водителей и кондукторов трамвая
Представители Общероссийского народного фронта в Бурятии обратили внимание на безобразный уличный туалет, расположенный на конечной остановке трамвая №4 на ул. Октябрьская. Как сообщили «фронтовики» со ссылкой на местных жителей, им до сих пор пользуются сотрудники трамвайного предприятия.

«Такого безобразия вообще не должно быть в 21-м веке. Обращаемся в администрацию города, просим решить вопрос с этим отхожим местом», - потребовали в ОНФ Бурятии.

Однако в МУП «Управление трамвая» информацию о том, что их сотрудники пользуются данным сортиром, категорически опровергли.

«Диспетчерский пункт на конечной ЛВРЗ был закрыт в 2000-х годах. В одно время туалетом пользовались водители и кондукторы, но он был закрыт. С недавнего времени около диспетчерской расположился пункт приема металлолома, стекла и бумаги. И с тех порт данный объект облюбовали асоциальные жители, которые выломали замок и дверь, распивают спиртные напитки, засорили территорию вокруг подстанции и конечной трамвайной остановки. Данный объект будет демонтирован в самое ближайшее время, чтобы не вызывать ассоциации с трамвайным управлением», - заявили на предприятии.

Там также добавили, что для водителей и кондукторов организованы благоустроенные санитарные комнаты на конечной «Мелькомбинат» и на ПОШ.

Фото: скриншоты видео ОНФ
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