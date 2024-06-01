Общество 01.06.2024 в 09:23
Два бойца из Бурятии вернулись из плена
В Москве они пройдут лечение и реабилитацию
Текст: Андрей Константинов
Вчера после длительного перерыва между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Он прошел в формате «75 на 75».
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в Минобороны России.
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных есть двое военных из Бурятии. Это Очир Жамсаранов и Дмитрий Тенютин.
«Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», - поблагодарил руководитель республики.
Напомним, последние крупные обмены пленными прошли в начале этого года. Тогда было освобождено в общей сложности 11 бойцов из нашей республики.
Фото: скриншот видео Минобороны
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в Минобороны России.
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных есть двое военных из Бурятии. Это Очир Жамсаранов и Дмитрий Тенютин.
«Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», - поблагодарил руководитель республики.
Напомним, последние крупные обмены пленными прошли в начале этого года. Тогда было освобождено в общей сложности 11 бойцов из нашей республики.
Фото: скриншот видео Минобороны
Тегиспецоперация