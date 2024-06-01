Общество 01.06.2024 в 09:23

Два бойца из Бурятии вернулись из плена

В Москве они пройдут лечение и реабилитацию
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Текст: Андрей Константинов
Два бойца из Бурятии вернулись из плена
Вчера после длительного перерыва между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. Он прошел в формате «75 на 75».

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в Минобороны России.  

Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных есть двое военных из Бурятии. Это Очир Жамсаранов и Дмитрий Тенютин.

«Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», - поблагодарил руководитель республики.

Напомним, последние крупные обмены пленными прошли в начале этого года. Тогда было освобождено в общей сложности 11 бойцов из нашей республики.

Фото: скриншот видео Минобороны
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