Общество 05.06.2024 в 10:55

В Улан-Удэ продолжается ремонт улицы Бабушкина

Все работы, связанные с укладкой нового асфальта, ведутся ночью, чтобы не создавать пробок на дорогах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжается ремонт улицы Бабушкина

В Улан-Удэ продолжается ремонт одной из самых загруженных магистралей города - улицы Бабушкина.

- Сейчас подрядчик ведет работы по устройству нового остановочного кармана в направлении сотых микрорайонов и укладке тротуара по ул. Бабушкина - от путепровода на ул. Трубачеева до пересечения с бульваром Карла Маркса. Оживленный участок обновят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в администрации города.



На первом этапе были демонтированы старый тротуар и бордюры, обустроена дополнительная, четвертая полоса для движения транспорта, отфрезеровано покрытие дороги и уложен новый асфальт от пересечения ул. Бабушкина с ул. Терешковой и до бульвара Карла Маркса.

Позже проведут фрезерование и уложат асфальт на участке от путепровода до пересечения с ул. Терешковой. Также на трамвайной остановке установят ограждение и навес.

Все работы, связанные с укладкой нового асфальта, ведутся ночью, чтобы не создавать пробок на дорогах.

В следующем году такие же работы по расширению проезжей части будут вестись в обратном направлении - от бульвара Карла Маркса до путепровода по ул. Трубачеева.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще по двум объектам в ближайшее время стартуют торги на ремонт дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

 

Фото: администрация города


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дороги безопасные и качественные дороги Бурятия мэрия улан-удэ

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