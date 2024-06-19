Общество 19.06.2024 в 09:23

В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки

В ходе строительства гостиничного комплекса на Байкале нашли нарушения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
В Бурятии всплыли проблемы на строительстве еще одного крупного объекта. На этот раз речь идет о гостиничном и термальном комплексе «Грин Флоу Байкал», который возводят на берегу Байкала.

Проверкой объекта уже занялся Госстройжилнадзор.

«Строительство продвигается медленно, после демонтажа непрочных сварных конструкций работы возобновили с новым подрядчиком. Однако уже выявлены нарушения при производстве бетонных работ, а также нарушения  при ведении исполнительной документации», - рассказали в ведомстве.

В Госстройжилнадзоре также отметили, что должностному лицу подрядчика по итогам проверки будет назначен штраф.

Напомним, ранее серьезные «косяки» были выявлены при строительстве ледового дворца в Улан-Удэ. Там из-за нарушения технологии работ пришлось снести часть уже построенного блока №3.

Справка

ООО «Грин Флоу Байкал» в октябре 2021 года получило разрешение на строительство круглогодичного туристического комплекса на берегу Байкала в селе Турка. Согласно озвученным планам, на площади 1,7 гектара будет построена четырехзвездочная гостиница на 153 номера и создана оздоровительная инфраструктура. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2025 года.

Фото: Госстройжилнадзор
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