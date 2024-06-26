С 1 июля в России меняются правила выплаты пенсионных накоплений

С 1 июля меняются правила выплаты пенсионных накоплений. Это коснется тех, кто официально работал в 2002—2013 годах, платил добровольные пенсионные взносы или направил на формирование пенсии маткапитал, сообщил Социальный фонд России.

Пенсионные накопления формируются за счёт страховых и дополнительных взносов, направленных работодателями или будущими пенсионерами. Эти средства инвестируются, а полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.

Тип выплаты будет определяться в зависимости от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера – в 2024 году это 13 290 рублей.

Если расчетный размер накопительной пенсии получится 10% и менее от величины этого прожиточного минимума (1 329 рублей), будет назначена единовременная выплата. Если больше, назначат накопительную пенсию.

КАК ПОСЧИТАТЬ?

Например, к 2024 году у гражданина сформировались накопления в сумме 300 тысяч рублей. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии по закону составляет 22 года (264 месяца).

300 000 руб. : 264 мес. = 1 136, 36 руб.

1 136, 36 руб. < 1 329 руб.

Все пенсионные накопления будут выплачены единовременно.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА НАКОПЛЕНИЯМИ?

Лица, у которых формировались пенсионные накопления. Подробнее о пенсионных накоплениях можно ознакомиться по ссылке: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/pensions/nakop_pens~8087

- женщины с 55 лет,

- мужчины с 60 лет,

- граждане, имеющие право на досрочную пенсию.

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР НАКОПЛЕНИЙ И ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ?

Информация о размере пенсионных накоплений и страховщике находится в выписке из индивидуального лицевого счета.

МОГУТ ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ С УЧЕТОМ НОВОЙ НОРМЫ, ЕСЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ УЖЕ НАЗНАЧЕНА?

Новый порядок применяется в отношении граждан, которые обратились за назначением накопительной пенсии с 1 июля 2024 года. Пересмотр ранее принятых решений не предусмотрен.

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