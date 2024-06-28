В Бурятии скончался Заслуженный врач

27 июня ушел из жизни Заслуженный врач Республики Бурятия, Заслуженный врач Российской Федерации Рудольф Доржиев.Как сообщили в Минздраве Бурятии, Рудольф Доржиев родился в 1942 году в Курумканском районе. В 1962-1968 годах учился в Читинском государственном медицинском институте. После окончания института был призван на военную службу в должности старшего врача гарнизона. Имел опыт военного врача, являлся участником конфликта с Китаем на острове Даманский. После демобилизации в 1970 году был направлен на должность замглавного врача по лечебной части Еравнинского района и одновременно выполнял обязанности врача-невролога.В 1974-1975 гг. Рудольф Доржиев работал врачом-неврологом городской больницы №1 (ныне БСМП), показал себя эрудированным, инициативным специалистом, умело применяющим теоретические знания в практической деятельности. Способного молодого врача-невролога заметили в Министерстве здравоохранения республики. В 1975 году его направили на учёбу в клиническую ординатуру по специальности «Неврология» Ленинградского государственного санитарно-гигиенического медицинского института.В 1977-1985 годах Рудольф Доржиев работал врачом-неврологом в Больнице скорой медицинской помощи и был назначен главным внештатным неврологом Улан-Удэ. Внес большой вклад в развитие неврологической службы. В БСМП внедрил новые функциональные методы исследования: ЭЭГ, реоэнцефалографию. Впервые в республике использовал гипносуггестивную психотерапию с использованием иглорефлексотерапии.С 1985-2020 год на протяжении 35 лет Рудольф Доржиев работал в Республиканской клинической больницы им. Семашко. В 1986 году его назначили заведующим неврологическим отделением и главным внештатным специалистом Минздрава Бурятии. Там полностью раскрылся его талант врача-невролога, владеющего всеми современными клиническими методами исследования, диагностики и лечения неврологических больных.По инициативе Рудольфа Доржиева впервые в республике был открыт и функционирует эпилептологический кабинет. Как настоящий клиницист он всегда очень бережно относился к тому, что сделано поколениями его предшественников и передавал свой богатый опыт другим врачам.«Ушел из жизни врач, внёсший огромный вклад в развитие здравоохранения республики. Человек доброй и широкой души, великодушный и мудрый, истинный интеллигент. Он навсегда останется в наших сердцах преданным своему делу Врачом с большой буквы!», - сообщили в Минздраве Бурятии.Прощание с Рудольфом Доржиевым состоится 29 июня в 11:40 по адресу: Пирогова, 9.Фото: Минздрав Бурятии