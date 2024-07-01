В Улан-Удэ подумают над огораживанием «зеленых зон» от толп пешеходов

С наступлением потепления в этом году в Улан-Удэ высадили более 4 тысяч саженцев древесно-кустарниковых видов на 10 общественных территориях. Также выполнено цветочное оформление на площади более 8 тысяч квадратных метров. Посажены газоны на более чем 10 тысячах квадратных метрах. Было также проведено цветочное оформление многолетниками.По озеленению идет большая и нужная работа. Тем грустнее видеть, что «зеленые зоны», в которые вложен труд людей, вытаптываются, так как не огорожены. В насаждениях появляются тропы. Особенно возле остановок общественного транспорта. Может быть, эти зоны надо огородить?«Это одна из проблем. Мы продумаем этот вопрос по ограждению «зеленых зон» возле остановок. Но вид должен быть эстетическим, должна быть концепция», - полагает директор «Городского лесничества» Александр Солдаткин, отмечая, что в парках, скверах тоже есть факты вандализма – металлические ограждения просто выбивают и валят.По поручению заместителя мэра Улан-Удэ Сергея Гашева вокруг новых саженцев стали делать ограждения, но и это не всегда спасает молодые деревца.Основная масса саженцев в столице Бурятии высаживается в рамках муниципальной программы «Зеленый город», которая начала работать с 2019 года. За время ее действия в Улан-Удэ высадили более 70 тысяч саженцев на общественных территориях. Кроме того, озеленяли придомовые зоны. В этом году по программе высадили уже стотысячное дерево – голубую ель. За пять лет общественные территории украсили также свыше 400 деревьев-крупномеров. Их пересаживали на новые места произрастания с помощью специальной машины.«В рамках «Зеленого города» с 2021 года идет эксперимент по высадке серебристого беспухового тополя. Деревья были высажены по улице Борсоева, Николая Петрова и других. Они показали хорошую приживаемость и рост. Тополь – рекордсмен по выделению кислорода и очистке воздуха от вредных примесей. Один тополь в сутки производит столько же кислорода, сколько пять кленов и тринадцать елей в совокупности», - говорит Александр Солдаткин.Опять же с 2021 года в городе работает питомник, в котором выращиваются саженцы деревьев. Сейчас там подрастает около 9 тысяч саженцев. По словам Александра Солдаткина, в 2027 году планируется полностью перейти на высадку саженцев из этого улан-удэнского производства. В настоящее время питомник занимает 12 гектаров. «Пока хватает, но, конечно, расширение нужно было бы. Мы подали документы в КУИ для расширения земель», - отмечает директор.Количество зелени на общественных территориях выросло с 3,9 квадратных метров в 2019 году на человека до 10. Там, где нет централизованного полива, насаждения поливают с помощью автомобилей. Но надо усилить внимание к придомовым зонам.Фото: «Номер один»