Общество 03.07.2024 в 17:49

Горящая свалка отравляет жизнь жителям райцентра в Бурятии

Глава района сообщил, что потушить ее невозможно
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Текст: Андрей Константинов
Горящая свалка отравляет жизнь жителям райцентра в Бурятии
В вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» жители райцентра пожаловались на горящую свалку, дымом от которой они вынуждены дышать. В ответ глава района сообщил, что потушить её невозможно.

«На протяжении последних лет объем мусора, складируемый на свалке села Курумкан в котловане, занимает многослойную в несколько метров площадь. Огонь углубился внутрь и продолжает гореть как торфяник. Постоянно производится тушение и полив силами ООО «Универсал» и пожарной части до ликвидации поверхностного возгорания. Но при высокой температуре воздуха огонь поднимается снизу», - рассказал глава района Леонид Будаев.

По словам главы, сейчас свалку охраняют работники ЧОПа, по её периметру восстановлено ограждение, фиксируется и отмечается заезжающий туда автотранспорт.

«Случаи поджога теперь исключены. Но полностью залить и затушить свалку не представляется возможным», - констатировал чиновник.

Леонид Будаев также сообщил, что в правительство России направлена заявка на строительство полигона ТБО и мусоросортивочной станции на 2025-2026 гг. в в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: «Курумкан-инфо.24/7»

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