Общество 02.08.2024 в 17:00

Жителям затопленного района Бурятии компенсируют потерю урожая и животных

Такое распоряжение дал глава республики
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Текст: Андрей Константинов
Жителям затопленного района Бурятии компенсируют потерю урожая и животных
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов провел заседание штаба по ликвидации последствий ливня, обрушившегося вчера на Тарбагатайский район.

«Даны следующие поручения: организовать работу комиссии по оценке ущерба, причиненного дождевым паводком. Внести изменения в положение о резервном фонде правительства РБ, чтобы предусмотреть компенсации гражданам за утрату урожая и гибель сельхозживотных и птицы. Выделить мотопомпы и тепловые пушки администрации Тарбагатайского района для устранения последствий обильных осадков. Работу по ликвидации последствий паводка продолжаем», - рассказал об итогах заседания Алексей Цыденов.

Напомним, вчера в Тарбагатайском районе из-за обильных осадков мощный поток воды с окрестных холмов обрушился на федеральную трассу в селе Десятниково. Подтопленными оказались федеральная дорога и жилые дворы. Также от подтопления сильно пострадало село Большой Куналей и в меньшей степени село Тарбагатай, где ко всему прочему течением реки смыло 2 пешеходных моста.

Из-за стихии на территории Тарбагатайского района ввели режим «Чрезвычайная ситуация».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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